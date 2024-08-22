СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)

Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами

Саме Маринівку у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні

СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ їхній військовий аеродром має вигляд, наче кадр з фільму про апокаліпсис. Саме Маринівку у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так зване «СВО» настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами. Над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

«СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

СБУ спільно із ССО уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі Маринівка на Волгоградщині



Місцеві скаржаться, що після атаки їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсису. Саме Маринівка у ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту. pic.twitter.com/Y8f70qmTmO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі. Ймовірною ціллю атаки був військовий аеродром «Маринівка» , розташований у селищі Жовтневий, за 20 кілометрів від Калача-на-Дону. Очевидці повідомляють про 6-10 потужних вибухів та характерні звуки прольоту БПЛА перед атакою.