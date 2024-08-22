Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами
фото: скриншот відео

Саме Маринівку у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні

СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Про це  «Главкому» повідомили джерела в СБУ. 

Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ їхній військовий аеродром має вигляд, наче  кадр з фільму про апокаліпсис. Саме Маринівку у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так зване «СВО» настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами. Над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

«СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі. Ймовірною ціллю атаки був військовий аеродром «Маринівка» , розташований у селищі Жовтневий, за 20 кілометрів від Калача-на-Дону. Очевидці повідомляють про 6-10 потужних вибухів та характерні звуки прольоту БПЛА перед атакою.

Читайте також: Спільна операція СБУ та розвідки: нові деталі атаки на нафтопереробний завод у Татарстані
Теги: росія СБУ ворог аеродром росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці показали світу, як треба битися за демократію
Україна може стати порятунком для Європи
15 серпня, 20:56
Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI)
Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців
23 липня, 09:32
На даний час відбулося 125 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року
25 липня, 00:02
21 травня росіяни розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї
Кремль після ядерних погроз знову заговорив про мирні переговори
31 липня, 12:30
23 липня було перепрофільовано Личаківську виправну колонію №30 під табір «Захід 4»
Україна відкрила додатковий табір для військовополонених росіян
31 липня, 18:14
Невідомо, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія
WSJ: РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курщину
14 серпня, 06:19
За словами Лубінця, українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси
РФ ініціювала розмову щодо обміну полонених з Курщини – Лубінець
14 серпня, 23:06
Деякі мешканці вирішили евакуюватися у безаечне місце
Російська влада згадала про мешканців Суджанського району та знайшла їм «спокійне» місце
20 серпня, 11:07
Вночі Москву атакували безпілотники
Робота ППО на Київщині та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
Вчора, 08:05

Події в Україні

СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
16K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
15K
«Виходу немає!»: польські фермери анонсували нові протести
14K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7565
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua