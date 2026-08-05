«Думав, що вже все»: херсонець розповів, як вижив після удару FPV-дрона

Російський безпілотник близько хвилини переслідував чоловіка, який приїхав продавати овочі на ринок у Херсоні

Продавець овочів Юрій, якого у Херсоні атакував російський FPV-дрон, отримав множинні уламкові поранення, але вижив. Чоловік розповів про момент удару та те, як намагався врятуватися від безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Юрій приїхав до Херсона продавати овочі разом із дружиною. Подружжя лише почало розкладати товар, коли над ними з’явився російський безпілотник. Жінці вдалося відбігти, однак дрон почав переслідувати чоловіка.

За словами Прокудіна, близько хвилини безпілотник кружляв навколо машини, стежачи за Юрієм, який намагався врятуватися. Сам постраждалий розповів, що спочатку не бачив дрон, але почув звук. «Почали розкладатися, парасольку поставили, ящики почали діставати. Там і жінка моя була. Ну і чуємо – гудить, а його навіть не видно. Він вилетів десь з-за ринку, і низько пішов», – розповів Юрій.

За його словами, дружина почала тікати, а він намагався привернути увагу оператора дрона. «Я йому показую, що дивися, овочі, а він почав на мене летіти», – сказав чоловік. Унаслідок атаки Юрій отримав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. За словами голови ОВА, зараз його життю нічого не загрожує, медики надають необхідну допомогу.

Юрій розповів про атаку російського дрона у Херсоні

«Той, хто керував безпілотником, прекрасно бачив свою ціль. Це був звичайний чоловік, який приїхав продавати овочі. Та російського покидька це не зупинило. Він свідомо спрямував боєприпас просто в людину», – підкреслив Прокудін.

Нагадаємо, відео моменту атаки російського дрона на цивільного у Херсоні оприлюднила міська військова адміністрація. Уранці 4 серпня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 52-річного чоловіка у Центральному районі міста.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російського FPV-дрона у Херсоні, назвавши її черговим прикладом «сафарі» на цивільних. Зеленський наголосив, що світ має бачити такі випадки та реагувати на них. Президент закликав до посилення тиску на Росію, демонтажу її агресивного потенціалу та створення реальних гарантій безпеки.