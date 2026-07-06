Півтора року вважався зниклим без вісти на Курщині. Згадаймо Віталія Садовниченка

Солдат Віталій Садовниченко служив на посаді навідника у складі 1-го десантно-штурмового батальйону

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Садовниченка.

Солдат Віталій Садовниченко понад півтора року вважався зниклим безвісти, але нещодавно рідні отримали офіційне підтвердження його загибелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Гребінківську міську територіальну громаду.

Віталій народився 18 січня 1999 року в місті Гребінка на Полтавщині. Навчався у Майорщинській спеціальній школі, а після її закінчення вступив до Кременчуцького професійно-технічного училища, де здобув спеціальність механіка.

Проте працювати за цим фахом чоловікові не довелося: у 2020 році його призвали на строкову військову службу. Невдовзі Віталій вирішив пов'язати своє життя із військом – підписав контракт і продовжив службу у лавах Збройних сил України, обравши шлях захисту Батьківщини.

Солдат Віталій Садовниченко служив на посаді навідника у складі 1-го десантно-штурмового батальйону (військова частина А0284).

Гребінківська міська територіальна громада фото: Гребінківська міська територіальна громада

З 4 лютого 2025 року захисник вважався зниклим безвісти. Рідні, близькі та вся громада до останнього сподівалися на диво і чекали бодай якоїсь звістки, але надія обірвалася трагічним сповіщенням.

Як з'ясувалося, вірний військовій присязі десантник загинув у той самий день, 4 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Косиця Суджанського району Курської області РФ. На момент загибелі воїну було всього 26 років.

У захисника залишився батько.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.