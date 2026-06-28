США завдали авіаударів по військових об'єктах в Ірані

Американські військові літаки атакували об'єкти протиповітряної оборони, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди

За вказівкою президента Дональда Трампа американські військові завдали ударів по кількох цілях в Ірані, що продовжило серію атак, які підірвали нестабільне припинення вогню у війні. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Як повідомило Центральне командування США, військові літаки атакували іранську інфраструктуру спостереження, об'єкти протиповітряної оборони, системи зв'язку, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди. Іранське державне телебачення підтвердило інформацію про вибухи в районі на північ від Ормузької протоки.

Приводом для американських ударів став напад на нафтовий танкер Kiku, який перевозив понад два мільйони барелів сирої нафти через Ормузьку протоку рано-вранці в суботу. Центральне командування США заявило, що іранські сили атакували судно за допомогою безпілотника одностороннього руху. У Пентагоні наголосили, що Тегеран мав можливість дотримуватися угоди про припинення вогню, але вирішив цього не робити, вчинивши напад на танкер.

Цей інцидент став черговим у серії запеклих суперечок між країнами. Лише за кілька днів до цього, у четвер, 25 червня, іранський безпілотник збив інше торговельне судно біля узбережжя Оману, на що американські військові відповіли ударами вже наступного дня.

Нагадаємо, лише три дні тому, 23 червня, головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.