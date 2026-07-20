«Вибачте. Буваю жорстким». Сирський вибачився перед Федоровим

За словами головкома ЗСУ, суперечки не мають фокусуватись на конфлікті двох людей

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський офіційно вибачився перед ексміністром оборони України Михайлом Федоровим, заявивши, що не очікував почути про те, що між ними конфлікт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю Сирського на порталі «Мілітарний».

«Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким», – написав головком.

За його словами, всі суперечки навколо війська не мають зводитись до конфронтації двох окремих осіб. Головком закликав фокусуватися «не на особистому, а на глобальному».

«Україна більше Федорова, Сирського та будь-якого з нас. Війну виграє реальна робота, а не публічна драма навколо неї», – наголосив Сирський.

Крім того, генерал у своїй статті також відкинув звинувачення в тому, що він нібито виступає проти розвитку дронів, заявивши, що саме він ініціював створення Сил безпілотних систем як окремий рід військ і особисто рекомендував Роберта Бровді як командувача. Також генерал зазначив, що «закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді», оскільки на його думку, ЗСУ буцімто не можуть воювати виключно дронами.

Сирський розкритикував ситуацію і з фінансуванням армії. За його словами, після рішення направити частину коштів з грошового забезпечення військових на закупівлю дронів виникли питання із виплатами на друге півріччя.

«Зарплата солдата – не резерв для перерозподілу, а зобов'язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям», – заявив головком ЗСУ.