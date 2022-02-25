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    Події в Україні

    Ситуація на Сумщині: техніка окупантів рухається до Конотопа і Ромнів

    Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни - Ситуація на Сумщині: техніка окупантів рухається до Конотопа і Ромнів
    Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни
    фото: sobytiya.net

    Із Тернів виїхало п’ять машин у бік Конотопа.

    У Сумській області колони російської техніки рухаються в напрямку Конотопа, Ромнів та Прилук. Про це написав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Facebook

    «Оперативна інформація від голови голови Роменської РДА Дениса Ващенка: Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни. Із Тернів виїхало п’ять машин у бік Конотопа. Із Конотопа йшла колона в бік Ромнів. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни», − написав Живицький.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки.

    Нагадаємо, за повідомленням Державної служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, російські війська зазнали дуже важких втрат – приблизно 3200 вбитих.

    Нагадаємо, Міноборони заявляє, що армія готова до нових атак Кремля. Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради, стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

    Як повідомлялося, Польща у захваті від стійкості українських військових – Кулеба. До слова, чоловіків призовного віку не пускатимуть за кордон – митниця.

    Теги: ЄС Росія митниця Польща санкції Міноборони війна Укрзалізниця Сумщина
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    Ситуація на Сумщині: техніка окупантів рухається до Конотопа і Ромнів