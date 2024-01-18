На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України
На Дніпропетровщині проходить декомунізація
17 січня у Верхньодніпровську Дніпропетровської області в рамках декомунізації було демонтовано бюст українського радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.
За даними журналіста, бюст Щербицького було перенесено з центральної площі міста в музей.
Верхньодніпровськ є рідним містом Щербицького, в якому він народився 17 лютого 1918 року
Володимир Щербицький був першим секретарем ЦК КПУ, членом Політбюро ЦК КПРС; двічі Герой соціалістичної праці.
Щербицький очолював уряд УРСР (лютий 1961 р. – липень 1963 р., жовтень 1965 р. – травень 1972 р.)
Щербицький був натхненником зросійщення України, активно боровся з дисидентами. Входить до числа постатей, які підпадають під закон про декомунізацію.
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