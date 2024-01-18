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На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України
Бюст Щербицького було прибрано з центральної площі Верхньодніпровська
фото: Олександр Рудоманов/Facebook

На Дніпропетровщині проходить декомунізація

17 січня у Верхньодніпровську Дніпропетровської області в рамках декомунізації було демонтовано бюст українського радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України фото 1
фото: Олександр Рудоманов/Facebook
На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України фото 2
фото: Олександр Рудоманов/Facebook

За даними журналіста, бюст Щербицького було перенесено з центральної площі міста в музей.

На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України фото 3
фото: Олександр Рудоманов/Facebook

Верхньодніпровськ є рідним містом Щербицького, в якому він народився 17 лютого 1918 року

Володимир Щербицький був першим секретарем ЦК КПУ, членом Політбюро ЦК КПРС; двічі Герой соціалістичної праці.

Щербицький очолював уряд УРСР (лютий 1961 р. – липень 1963 р., жовтень 1965 р. – травень 1972 р.)

Щербицький був натхненником зросійщення України, активно боровся з дисидентами. Входить до числа постатей, які підпадають під закон про декомунізацію.

Теги: Дніпропетровщина пам'ятник декомунізація

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