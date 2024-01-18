На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України

Бюст Щербицького було прибрано з центральної площі Верхньодніпровська

На Дніпропетровщині проходить декомунізація

17 січня у Верхньодніпровську Дніпропетровської області в рамках декомунізації було демонтовано бюст українського радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

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фото: Олександр Рудоманов/Facebook

фото: Олександр Рудоманов/Facebook

За даними журналіста, бюст Щербицького було перенесено з центральної площі міста в музей.

фото: Олександр Рудоманов/Facebook

Верхньодніпровськ є рідним містом Щербицького, в якому він народився 17 лютого 1918 року