Українці «рвуться» додому: на кордоні з Польщею утворилися величезні черги

Велика кількість українців намагаються напередодні Великодня повернутись до України, через що утворилося скупчення транспорту на в'їзд

На західних кордонах України з Польщею утворились черги пасажирського потоку на в'їзд до України. Про це ">повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Прикордонники повідомляють, що напередодні Великодня побільшало українців, які їдуть додому. Подекуди це призводить до збільшення часу очікування перетину кордону.



Так, в основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як Шегині та Краковець, відзначається скупчення пасажирського транспорту на в'їзд до України.



У Держприкордонслужбі повідомили, що у цей період буде збільшено кількість персоналу для оформлення подорожуючи, а також прикордонники систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації.



Крім того, прикордонники радять обирати менш завантажені на в'їзд до України пункти пропуску Угринів, Рава-Руська, Смольниця.

Між іншим, Україна і Польща збираються побудувати новий пункт пропуску «Адамчуки – Збереже» на кордоні в Волинській області.