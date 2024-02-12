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Убивство заступника мера Нікополя: поліція затримала підозрюваного (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Убивство заступника мера Нікополя: поліція затримала підозрюваного (фото)
Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: пресслужба Офісу Генпрокурора

Підозрюваний здійснив не менше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник міського голови Нікополя

У справі про вбивство заступника мера Нікополя повідомлено про підозру місцевому мешканцю. Наразі йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополь підозрюваний здійснив не менше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник міського голови Нікополя. Після цього він закинув вибуховий пристрій в автівку. Потерпілий загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці вилучили зброю та патрони. Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року у Нікополі невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. За даними місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. Внаслідок обстрілу сталося загоряння автомобіля, а водій отримав численні проникливі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події. 

Теги: Генпрокурор розслідування Дніпропетровщина

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