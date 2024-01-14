Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»

Чиновники, судді та народні депутати не можуть виїхати з України без спеціального дозволу

Наприкінці минулого року чоловіки, які не підлягають призову чи мають відстрочку, почали масово скаржитися, що на кордоні від них вимагають спеціальну довідку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Пересічні громадяни опинилися в тій самій ситуації, у якій вже перебувають чиновники, судді та народні депутати. Адже останній рік їх не випускали за кордон без спеціальних дозволів. Про це «Главкому» розповів перший заступник голови комітету з правоохоронної діяльності, нардеп від «Голосу» Андрій Осадчук.

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«Це незаконно і неконституційно, – обурюється Осадчук. – Офіс президента, який працює на широкі маси, тоді отримав народне схвалення таких своїх ініціатив, бо всім сподобалося, що «всі рівні», що є диким популізмом у цій ситуації. Тепер, коли справа дійшла вже і до інших, всі почали бідкатись про конституційність і законність. Але зараз вже складно обговорювати питання конституційності щодо звичайних громадян, коли давно створені аналогічні прецеденти стосовно спецсуб’єктів, наділених спеціальними правами і повноваженнями. Очевидно, що всі ці майже два роки Банкова відчайдушно намагається втримати ситуацію на контролі, але роблять вони це у межах свого уявлення про те, як має чи може працювати державна машина. Все у них вдається зазвичай тільки у режимі ручного управління. І контроль над кордоном тут не виключення», – заявив нардеп.

До слова, експерт-конституціоналіст Андрій Магера, чому така вимога довідок від ТЦК на кордоні суперечить чинному законодавсту.

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Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні.