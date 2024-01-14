Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
Офіс президента порушує конституційні права громадян, упевнений нардеп
фото з відкритих джерел

Чиновники, судді та народні депутати не можуть виїхати з України без спеціального дозволу

Наприкінці минулого року чоловіки, які не підлягають призову чи мають відстрочку, почали масово скаржитися, що на кордоні від них вимагають спеціальну довідку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Пересічні громадяни опинилися в тій самій ситуації, у якій вже перебувають чиновники, судді та народні депутати. Адже останній рік їх не випускали за кордон без спеціальних дозволів. Про це «Главкому» розповів перший заступник голови комітету з правоохоронної діяльності, нардеп від «Голосу» Андрій Осадчук.

«Це незаконно і неконституційно, – обурюється Осадчук. – Офіс президента, який працює на широкі маси, тоді отримав народне схвалення таких своїх ініціатив, бо всім сподобалося, що «всі рівні», що є диким популізмом у цій ситуації. Тепер, коли справа дійшла вже і до інших, всі почали бідкатись про конституційність і законність. Але зараз вже складно обговорювати питання конституційності щодо звичайних громадян, коли давно створені аналогічні прецеденти стосовно спецсуб’єктів, наділених спеціальними правами і повноваженнями. Очевидно, що всі ці майже два роки Банкова відчайдушно намагається втримати ситуацію на контролі, але роблять вони це у межах свого уявлення про те, як має чи може працювати державна машина. Все у них вдається зазвичай тільки у режимі ручного управління. І контроль над кордоном тут не виключення», – заявив нардеп.

До слова, експерт-конституціоналіст Андрій Магера, чому така вимога довідок від ТЦК на кордоні суперечить чинному законодавсту.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

Читайте також: Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда
Теги: кордон Офіс президента Андрій Осадчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час огляду прикордонники виявили ухилянта
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації
Сьогодні, 16:32
Дослухавшись «дружньої» поради колеги по роботі, молодик скористався послугами ділків з телеграм каналу
Прикордонники витягли з Тиси киянина, який намагався потрапити в Угорщину
Сьогодні, 15:20
Румунські фермери блокують пункту пропуску «Сірет»
Румунські фермери відновили блокування пункту пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 14:32

Події в Україні

Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
Кількість зіткнень різко зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Кількість зіткнень різко зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Екскомандир «Азову» порадив, як позбутися страху перед мобілізацією
Екскомандир «Азову» порадив, як позбутися страху перед мобілізацією
100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ
100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ
ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога
ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
31K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
14K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
13K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
9928
Які виплати отримують пенсіонери, що працюють: Пенсійний фонд оновив дані

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua