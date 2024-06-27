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IKEA вирішила повернутися до України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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IKEA вирішила повернутися до України
Рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні
фото: з відкритих джерел

Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex

Центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну. Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на джерела.

За даними видання, рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні. Forbes Ukraine посилається на чотири джерела, серед них – двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.

Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex – Zara та Bershka. 

«Важливим сигналом для головного офісу IKEA стало повернення і успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex», – заяви співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії.

Нагадаємо, у  березні в МЗС України підтвердило, що найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення, що є ще одним кроком у поверненні великих міжнародних компаній в країну.

Раніше повідомлялося, що шведський ритейлер IKEA не вирішив, коли повернеться в Україну, та вивчає вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. 

Нагадуємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Теги: Білорусь Польща Литва кордон

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