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Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
Труханов вийшов із СІЗО завдяки Танцюрі
фото з відкритих джерел

Дмитро Танцюра вніс  13,42 млн грн 

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого заарештували в рамках справи про завод «Краян», вийшов із СІЗО завдяки одеському депутату Дмитру Танцюрі. Саме він заплатив заставу  в розмірі 13,42 млн грн за міського голову Одеси. Про це депутат повідомив у коментарі «Суспільному».

«Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу», – сказав депутат.

Як повідомлялося, 4 травня Вищий антикорупційний суд ухвалив заарештувати міського голову Одеси Геннадія Труханова з можливістю внесення застави у понад 13 млн грн.

25 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову.  Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет. 

Як повідомлялося, Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

Теги: Одеса Геннадій Труханов

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