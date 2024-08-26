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Справа Сольвара: ВАКС засудив екснардепа до трьох років в’язниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа Сольвара: ВАКС засудив екснардепа до трьох років в’язниці
Сольвар отримав у спадщину квартиру в Києві, але  не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради та продовжив отримувати виплати з держбюджету
фото з відкритих джерел

У квітні 2024 року суд відпустив колишнього депутата під особисте зобов’язання

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним ексдепутата Руслана Сольвара в отриманні незаконної компенсації за житло – його засуджено до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

«26 серпня 2024 року колегія суддів АП ВАКС у складі Михайленка, Павлишина та Никифорова визнала винним ексдепутата Сольвара та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради. Його ім'я неодноразово фігурувало в скандальних публікаціях різних видань.

Раніше Руслан Сольвар був депутатом Верховної Ради сьомого та восьмого скликань (з 2012 по 2019 роки). У листопаді 2014 року він отримав у користування номер у готелі «Київ» коштом державного бюджету у зв'язку з тим, що не мав власного житла у столиці.

У березні 2017 року Сольвар отримав у спадщину квартиру в Києві, але  не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради та продовжив отримувати виплати з держбюджету.

У 2021 році ВАКС визнав депутата невинуватим у зловживанні владою. Однак у вересні 2022 році Апеляційна палата ВАКС визнала його винним, але не у зловживанні владою, а у зловживанні службовим становищем. Йому присудили три роки тюремного ув'язнення. Однак у грудні 2023 року Верховний Суд скасував тюремний вирок щодо Сольвара і відправив справу на новий розгляд в апеляцію ВАКС.

У квітні 2024 року суд відпустив колишнього депутата під особисте зобов’язання, а попереднє судове засідання перенесли через його госпіталізацію.

23 вересня 2022 року АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок і визнала Сольвара винним у зловживанні службовим становищем. Екснардепа тоді засудили до 3 років реального позбавлення волі зі штрафом 8,5 тис. грн і забороною обіймати певні посади на рік.

Але 6 грудня 2023 року касаційна інстанція зупинила виконання вироку Сольвара і відправила його справу на повторний розгляд в апеляційну інстанцію. Причиною стало те, що НАБУ-САП інкримінували ексдепутату зловживання владою, натомість АП ВАКС під час винесення вироку змінила формулу кваліфікації на зловживання службовим становищем.

Під час повторного апеляційного розгляду прокурор просив визнати Сольвара винним та призначити 3 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади.

Сторона захисту натомість просила скасувати виправдувальний вирок суду першої інстанції та направити справу на новий розгляд, щоб суд врахував позицію касаційного суду у цій справі. 

 

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Теги: депутат суд тюрьма нерухомість

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