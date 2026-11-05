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Поразка республіканців ударила по позиціях Венса на виборах 2028 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Поразка республіканців ударила по позиціях Венса на виборах 2028 року
Республіканці воліють покладати провину за провал на вибор на Венса, а не на Трампа
фото: AP

Перемога республіканців могла б зробити Джей Ді Венса «беззаперечним кандидатом» на пост президента США

Поразка Республіканської партії на проміжних виборах відчутно похитнула позиції віцепрезидента Джей Ді Венса як головного претендента на президентську номінацію 2028 року. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч у мережі X зазначив, що перемога могла б зробити Венса «беззаперечним кандидатом», проте невдалі стратегії адміністрації, зокрема в Ірані, та підтримка скандальної реклами Вівека Рамасвамі позбавили віцепрезидента колишнього політичного блиску.

Натомість Гінгріч позитивно відзначив держсекретаря Марко Рубіо та згадав інших потенційних фаворитів партії, серед яких Том Коттон, Тед Круз, Рон ДеСантіс, Гленн Янгкін і Піт Гегсет.

Критика на адресу Венса відображає давнє незадоволення всередині партії його ізоляціоністською політикою та скептицизмом щодо союзу з Ізраїлем. Водночас республіканці воліють покладати провину за виборчий провал саме на віцепрезидента, а не на Дональда Трампа. Усвідомлюючи загрозу для своїх перспектив, Венс вже був змушений опублікувати розгорнуте пояснення результатів виборів, знову частково дистанціювавшись від рішень президента.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політичний курс адміністрації Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Він заявив, що головною причиною невдачі стала війна з Іраном, і наголосив: будь-яке обговорення подальшої стратегії республіканців має починатися саме з цього питання.

За його словами, проблема полягала не стільки в низькій явці прихильників республіканців, скільки в тому, що частина виборців, які підтримали Дональда Трампа та Джей Ді Венса у 2024 році, цього разу віддала голоси демократам.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: Марко Рубіо Джей Ді Венс США вибори у США

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