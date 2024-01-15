Стало відомо, хто буде виконувати обов’язки голови НАЗК до кінця конкурсу

15 січня закінчується чотирирічний термін повноважень голови НАЗК Олександра Новікова

Виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 16 січня буде заступник голови Ярослав Любченко. Про це інформує пресслужба НАЗК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома, 15 січня, закінчується чотирирічний термін повноважень голови НАЗК Олександра Новікова. Незабаром буде обраний наступний керівник, а до того часу виконувати його обов’язки буде заступник голови.

«Питання щодо визначення особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови НАЗК, врегульовано ч. 2 ст. 7 Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, у разі відсутності голови НАЗК його обов’язки виконують заступники відповідно до прийнятого ним наказу. «Наказом від 15 січня 2024 року виконання обов’язків голови НАЗК з 16 січня 2024 року покладено на заступника голови Ярослава Любченка», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новіков провів зустріч із журналістами, на якій підбив підсумки роботи агенції під своїм головуванням.

«Пишаюся цифровими продуктами, які створила команда НАЗК. Серед них «Портал доброчесності» (портал для антикорупційних уповноважених), «Єдиний портал повідомлень викривачів», «Інформаційна система моніторингу реалізації державної антикорупційної політики», «Навчальна платформа» з онлайн-курсами для молоді, публічних службовців, освітян тощо, «Санкційний портал», База знань (портал роз’яснень) система PolitData – єдина в світі, де міститься максимально повна інформація про фінансування всіх політичних партій. У майбутньому через цю систему подаватимуться звіти партій під час виборів. Чималим успіхом нашої команди є вдосконалення Реєстру декларацій – найпрозорішого і найповнішого реєстру декларацій у світі. Всі ці цифрові інструменти унікальні», – зазначив Новіков.

Також серед успішно реалізованих напрямків роботи НАЗК за період 2020 – 2023 років – фінансовий контроль, моніторинг способу життя, метою яких є встановлення відповідності рівня життя декларантів наявним у них та членів їхніх сімей активам згідно декларації. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) задля конфіскації необґрунтованих активів, які НАЗК виявило у чиновників різного рівня, було направлено 31 матеріал.

Нагадаємо, голова НАЗК призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами відкритого конкурсного відбору строком на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі підряд. Олександр Новіков був призначений головою НАЗК 15 січня 2020 року.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» ексзаступник Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський планує звернутись до суду та правоохоронних органів після його звільнення з посади главою Нацагентства Олександром Новіковим. За словами експосадовця, мета позову – захистити свої права та права службовців НАЗК.