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НАЗК взялося за президента НАЕК «Енергоатом» Котіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАЗК взялося за президента НАЕК «Енергоатом» Котіна
Кабмін призначив Петра Котіна президентом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у травні 2022 року
фото: з відкритих джерел

Агентство перевірить спосіб життя Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем»

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп оприлюднив відповідь НАЗК на своє звернення, в якому просив агентство перевірити Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем». У ньому вони розповіли що у розпал широкомасштабної війни теща Котіна придбала земельну ділянку та маєток під Києвом на 300 кв м.

НАЗК взялося за президента НАЕК «Енергоатом» Котіна фото 1

І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 млн грн оселився сам президент «Енергоатому».

Раніше була оприлюднена інформація, що теща керівника держпідприємства «Енергоатом» Петра Котіна придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни, офіційно не маючи на те власних доходів. І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 млн грн оселився сам Петро Котін.

І землю, і маєток родичка Котіна придбала у період, відколи її зять очолив «Енергоатом». Але це ще не вся нерухомість. В іншому елітному селі у Київській області у тещі Котіна є земельна ділянка з виходом до води, огороджена парканом. Вона розділена на три ділянки різної квадратури – чотири, вісім та вісімнадцять соток. Сумарно тридцять – тобто це майже третина гектара.

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Теги: НАЗК корупція

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