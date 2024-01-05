НАЗК взялося за президента НАЕК «Енергоатом» Котіна

Агентство перевірить спосіб життя Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем»

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Нардеп оприлюднив відповідь НАЗК на своє звернення, в якому просив агентство перевірити Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем». У ньому вони розповіли що у розпал широкомасштабної війни теща Котіна придбала земельну ділянку та маєток під Києвом на 300 кв м.

І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 млн грн оселився сам президент «Енергоатому».

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Раніше була оприлюднена інформація, що теща керівника держпідприємства «Енергоатом» Петра Котіна придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни, офіційно не маючи на те власних доходів. І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 млн грн оселився сам Петро Котін.

І землю, і маєток родичка Котіна придбала у період, відколи її зять очолив «Енергоатом». Але це ще не вся нерухомість. В іншому елітному селі у Київській області у тещі Котіна є земельна ділянка з виходом до води, огороджена парканом. Вона розділена на три ділянки різної квадратури – чотири, вісім та вісімнадцять соток. Сумарно тридцять – тобто це майже третина гектара.