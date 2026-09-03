Стало відомо, хто замовив перший в Україні пам’ятник Шекспіру

Монумент у Полтаві профінансували депутати міської ради, а скульптор створив його лише за сім днів

На території Ботанічного саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відкрили пам’ятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Монумент став першим в Україні, присвяченим письменнику. Стало відомо, хто профінансував його створення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ІРТ Полтава».

Замовниками та меценатами пам’ятника стали депутати Полтавської міської ради від партії «За майбутнє» Денис Поліщук та Маріанна Соліман. Скульптуру виготовили за їхній кошт, тому інформація про її вартість у системі публічних закупівель відсутня. Точну суму, витрачену на створення монумента, не називали.

Автором пам’ятника став скульптор Ярослав Шкарупа. За його словами, працювати над образом драматурга було непросто через відсутність достовірного портрета Шекспіра. Тому скульптор орієнтувався одразу на кілька відомих зображень письменника.

«Робив одне, щоб було схоже, по картинках важкувато робити, а в принципі зробив я його за 7 днів. Взагалі в кайф, я дуже люблю над людьми працювати. Зараз в мене замовлення мультяшні, ящірки, гномики, слоники – воно вже набридло, а от над людьми це реально кайф. Не те, що пишаюся, а просто задоволений, що буду перший, хотілося його зробити в повний зріст», – розповів Шкарупа.

Окрім монумента англійському драматургу, на території Ботанічного саду встановили сонячний годинник. Його розробив полтавський науковець Олег Саєнко. Конструкція містить металеві та латунні елементи й оздоблена візерунками.

З нагоди відкриття пам’ятника у Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету провели урочистості. «Увесь світ – театр, а Полтава – перше місто в Україні, де з’явився пам’ятник Шекспіру», – йшлося у повідомленні «ІРТ Полтава».

Водночас після появи фотографій монумента в соціальних мережах його зовнішній вигляд викликав дискусію. Частина українців розкритикувала виконання погруддя та його схожість із відомими зображеннями англійського драматурга.

Нагадаємо, раніше у Полтаві встановили пам’ятник Вільяму Шекспіру, після чого його фотографії почали активно поширюватися у соціальних мережах. Користувачі звернули увагу на незвичне виконання скульптури та почали обговорювати зовнішність зображеного драматурга.