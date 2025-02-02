Окупанти вчора вбили в Полтаві дев'ятирічну Софію Яворську

Внаслідок ракетного удару по Полтаві загинули двоє дітей

Внаслідок ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у Полтаві вчора, 1 лютого, загинула дев'ятирічна Софія Яворська та її батьки. Про це повідомляє бібліотека-філія 6 Центральної бібліотеки Полтавської МТГ.

Дівчинка була у квартирі разом з татом і мамою. На жаль, уся сім'я загинула.

«Від ворожої атаки Росіі на Полтаву загинула наша постійна читачка Софія Яворська – юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє. Ми не можемо знайти слів, щоб описати біль, який охопив нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблої та її сім’ї . Вічна і світла пам’ять тобі наше янголятко ! Ти назавжди залишишся в наших серцях!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 2 по 4 лютого у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.

У Полтаві внаслідок вчорашнього ракетного удару вже 14 загиблих, серед них двоє дітей.

До слова, вчора під час повітряної тривоги окупанти крім Полтави атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог також атакував енергетику.

Триває 1075-й день повномасштабної війни.