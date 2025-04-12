Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Страсний тиждень: що та в які можна їсти перед Великоднем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Страсний тиждень: що та в які можна їсти перед Великоднем
Страви на Великдень традиційно починають освячувати цього дня, але споживають їх лише після Великодньої служби
фото з відкритих джерел

Як відомо, під час посту заборонено споживати будь-яку їжу тваринного походження

Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями.

«Главком» розповідає, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

Категорично заборонено такі продукти під час посту

  • м'ясо;
  • яйця;
  • молоко;
  • твердий сир;
  • кисломолочний сир;
  • вершкове масло;
  • сметана.

Як відомо, під час посту заборонено споживати будь-яку їжу тваринного походження.

Які продукти дозволені в різні дні Страсного тижня

Великий понеділок

Цього дня починається суворий піст – можна їсти лише хліб, фрукти та овочі.

Великий вівторок

У меню можна використовувати крупи, рослинну їжу, олію та трохи відвареної риби. Також дозволено хліб та мед.

Велика середа

Весь раціон повинен складатися з рослинної їжі без жирів. Можна їсти горіхи, сушені гриби, сухофрукти.

Великий четвер

Можна їсти рослинну їжу без соняшникової або іншої олії.

Страсна п'ятниця

Цього дня віряни повністю утримуються від їжі до винесення Плащаниці. Можна пити воду, а ввечері – з'їсти трохи хліба.

Велика субота

Можна їсти хліб, сирі овочі та фрукти, мед, горіхи та випити трохи вина. А от інших видів їжі доведеться утриматися.

Що входить до переліку продуктів рослинного походження

Картопля, морква, капуста будь-якого виду, буряк, перець, кабачки, баклажани, цибуля, зелень, гриби, сухарики, сушені та свіжі фрукти, цукати, горіхи, квасоля, горох та інші бобові, компоти, варення та джеми, кисіль, рослинне молоко, чай, кава.

Дозволяються і пісні солодощі – халва, чорний шоколад, мед, козинаки, горіхи.

Що категорично заборонено протягом Страсного тижня

  • Не можна їсти молочні та м'ясні страви, рибу і яйця.
  • Під забороною будь-які веселощі, танці та співи.
  • Вважається гріхом задовольняти інтимні бажання.
  • Не можна в цей період відмовляти в допомозі. Вважається, що на Страсний тиждень сам Господь у подобі людини може про щось просити.
  • Не можна сваритися й гніватися, під забороною також заздрощі та брехня.

Кожен день Страсного тижня має свій сенс і називається Великим. У цей період у церкві не відзначають дні святих, не проводять вінчання і таїнство хрещення – відбуваються тільки урочисті служби і підготовка до Великодня.

Читайте також:

Теги: продукти релігія Великдень 2025 Великий пост традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

18 березня – Всесвітній день перероблення
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
6 квітня – Всесвітній день настільного тенісу
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05
Любов Садикова відкрила у Сочі магазин-кафе
Співмешканка Януковича запатентувала у Росії власний торговий знак
14 березня, 08:02
У супермаркетах США стане дорожче купувати яловичину
Через тарифну політику Трампа американці можуть відчути дефіцит яловичини
18 березня, 08:33
Раніше Трамп називав ЄС «одним з найбільш ворожих податкових і тарифних органів у світі»
Чи є Трамп – ворогом континенту? Жителі країн ЄС взяли участь в опитуванні
20 березня, 19:34
Раїса Деркач показує свою фотографію у молоді роки
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
23 березня, 19:12
«Коли я була у магазині за останній місяць у більше ніж половині випадків там не було яєць»
Яєчна криза у США: американці вигадали, як нестандартно святкувати Великдень
4 квiтня, 18:47
Представники ринку наголошують на важливості збереження не лише будівлі, але й її неповторної атмосфери ринку зі столітніми традиціями та колоритом
Один із найстаріших ринків Києва знову відкрився для відвідувачів
31 березня, 21:36
Відділення обох компаній будуть зачинені у неділю, 20 квітня
«Нова пошта» та «Укрпошта» показали графік роботи на Великдень
Вчора, 12:15

Події в Україні

Страсний тиждень: що та в які можна їсти перед Великоднем
Страсний тиждень: що та в які можна їсти перед Великоднем
Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу
Принц Гаррі отримав у подарунок паску, спечену з борошна з розмінованих українських полів
Принц Гаррі отримав у подарунок паску, спечену з борошна з розмінованих українських полів
Українська редакція «Радіо Свобода» скорочує мовлення: деталі
Українська редакція «Радіо Свобода» скорочує мовлення: деталі
Військовий пояснив, чи можна знімати процес вручення повістки на відео
Військовий пояснив, чи можна знімати процес вручення повістки на відео
Зеленський вшанував памʼять загиблих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу
Зеленський вшанував памʼять загиблих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
58K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
48K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
37K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
23K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua