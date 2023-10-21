Міністр юстиції Бельгії подав у відставку після стрілянини в Брюсселі

Вінсент Ван Квікенборн взяв на себе політичну відповідальність за теракт

Ще в 2022 році Бельгія отримала від Тунісу запит на екстрадицію чоловіка, який вчинив теракт

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн пішов у відставку, взявши на себе політичну відповідальність за теракт в Брюсселі, що стався 16 жовтня. Про це повідомляє бельгійський канал VRT.

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Зазначається, що ще в серпні 2022 року Бельгія отримала від Тунісу запит на екстрадицію чоловіка, який вчинив теракт. Компетентний суддя не відповів на цей запит, і справу не було розглянуто.

«Це індивідуальна помилка, це груба помилка, це неприйнятна помилка. Це помилка з драматичними наслідками. Хоча йдеться про роботу однієї особи, незалежного судді, я хочу взяти на себе політичну відповідальність за цю помилку», – зазначив Квікенборн.

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Він заявив, що йде у відставку та просить пробачення від імені Мін'юсту в постраждалих та їхніх родин, а також у шведського й бельгійського народів.

Нагадаємо, 16 жовтня у Брюсселі невідомий розпочав стрілянину біля площі Сентелетт. Зловмисник застрелив двох шведських вболівальників, які приїхали вболівати за свою країну в футбольному матчі.