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Суд відправив за грати 82-річного експолковника за співпрацю з «вагнерівцями»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд відправив за грати 82-річного експолковника за співпрацю з «вагнерівцями»
82-річний Юрій Чернишов отримав 15 років позбавлення волі та конфіскацію майна
фото: Суспільне

У суді обвинувачений вини не визнав

Богунський районний суд міста Житомира визнав колишнього полковника, 82-річного Юрія Чернишова, винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

У липні 2022-го чоловік почав переписуватися у мережі «Вконтакте» з представником приватної військової компанії «Вагнер» і погодився інформувати його про військові обʼєкти. У прокуратурі повідомили, що чоловік із вересня 2022-го по лютий 2023-го ретельно виконував усі завдання російського куратора. Зокрема, він вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність військової техніки ЗСУ та маршрути пересування, відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств. Цю інформацію наносив на детальну карту Житомира, фото якої надсилав ворожій розвідці.

«Зловмисник збирав і передавав «вагнерівцям» анкетні дані командирів однієї з військових частин. При цьому усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився куратору, що при такій співпраці він ризикує своєю свободою», – повідомили в прокуратурі.

За дорученням росіянина Чернишов оглянув прилеглу територію біля Житомирської міської ради і повідомив, що іноземних військових там немає.

У суді обвинувачений вини не визнав, поводився зухвало, посилаючись на свій стан здоров’я намагався затягнути строки розгляду справи. Чоловік також не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, підтверджуючи зневажливе ставлення до українців.

Зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд позбавив його військового звання. «Судовий репортер» пише, що ще до повномасштабного вторгнення чоловік, імовірно, мав проросійські погляди. У 2016-му вийшла його книга «Однієї крові», що складалася із оповідань, нарисів, єсеїв та статтей. Одним із таких творів Чернишова був трактат із претензією на науковість «Галычына – на нашу голову!».

 Російському куратору, якому пенсіонер зливав дані, він скаржився, що перебуває під контролем СБУ через видану книжку. Також повідомляв, що дивиться лише російські програми та офіційні сайти. «Вагнерівець» дякував Чернишову за виконану роботу, обіцяючи в майбутньому достойне грошове забезпечення.

Чернишова було затримано у березні 2023-го і взято під варту. Через похилий вік та стан здоровʼя суд визначив йому альтернативу в вигляді застави у 214 тис. грн. Наступного дня після судового засідання гроші внесли і Чернишов вийшов на волю. Але вже через тиждень він без документів спробував перетнути державний кордон у населеному пункті Майдан Копищанський Коростенського району Житомирщини. Він хотів обманути прикордонників, називав несправжні анкетні дані, але був затриманий.

Після цього суд помістив Чернишова до слідчого ізолятора без можливості застави. Сам він говорив, що не тікав, а мав намір побути деякий час у друга.

Чоловік вину не визнав. Кримінальне провадження він вважає провокацією працівників СБУ через раніше написану книгу. Фотографії, які він відправляв, на його думку, не несуть ніякої важливої інформації, зокрема і фото карти розміщення військового полігону. А саме спілкування з російським куратором пенсіонер назвав «грою».

Як зазначається, офіцер-ракетник та інженер-геодезист свого часу у радянській армії Чернишов обіймав посаду начальника розвідки артилерії в Афганістані.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Києві колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області РФ.



Теги: суд Житомирщина державна зрада

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