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Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 1 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 1 млрд грн
Арбітражний трибунал ухвалив рішення – задовольнити позов Міністерства оборони
фото з відкритих джерел

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником, у якого замовили екіпірування для українських захисників. Про це повідомляє Міноборони у Facebook.

За інформацією відомства, ще на початку повномасштабного вторгнення у постачальника замовили берці та бронежилети.

Берці передали влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. А бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, але також з порушенням. Вони не проходили балістичні випробування. Тому українське відомство не прийняло товар. Після цього Міноборони вимагало у постачальника повернути кошти за неякісний товар і заплатити штрафні санкції. Постачальник відмовився.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафні санкції та відсотки річних.

«Арбітражний трибунал ухвалив рішення – задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад $27 млн (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)», – уточнили у відомстві.

Зокрема, сума задоволених вимог – це найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони.

Відповідно до рішення арбітражу, відсотки річних продовжують нараховуватись на ціну непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.

Нагадаємо, українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

До слова, суд ухвалив рішення про повернення Міністерству оборони земельної ділянки в Київській області площею 10 га і вартістю близько 100 млн грн. Її незаконно вивели зі сфери управління відомства у 2016 році.

Теги: Міноборони суд

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