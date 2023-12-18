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ВАКС дозволив заочно розслідувати справу щодо сина ексзаступника секретаря РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВАКС дозволив заочно розслідувати справу щодо сина ексзаступника секретаря РНБО
фото з відкритих джерел

Злочинні дії фігурантів справи завдали ДК «Укрспецекспорт» (що входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром») збитків на майже 13 млн грн

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно ексдиректора одного з підприємств концерну «Укроборонпром» та сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

«14 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» та особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК «Укрспецекспорт» (що входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром») збитків на майже 13 млн грн», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, яких оголошено у міжнародний розшук, та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Нагадаємо, дії колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Дії іншої особи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України – організація вищевказаного зловживання. 

Нагадаємо, батька Ігоря Гладковського, Олега, затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрювали в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

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Теги: Ігор Гладковський Олег Гладковський суд

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