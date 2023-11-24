«Хмельницькводоканал» звільнив працівника на підставі порваної заяви

Працівник написав заяву про звільнення утім, передумавши, у присутності очільника підприємства порвав і зім’яв свою заяву

Суд постановив стягнути з підприємства на користь працівника 105 тис. грн за час вимушеного прогулу та 8 тис. грн моральної шкоди

На Хмельниччині керівник водоканалу звільнив працівника на підставі заяви, яку той після написання порвав і викинув у смітник. Встановлено, що за вказівкою керівника працівники відділу кадрів цю заяву склеїли та подали на затвердження. Втім, чоловік подав позов до суду з вимогою визнати його звільнення незаконним, і домігся поновлення на посаді.

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Як повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду, позивач працював на водоканалі з 1981 року. Спочатку був водієм, з 2017 року став начальником автоцеху, а 2 грудня 2022 року його перевели на посаду заступника начальника автоцеху.

Однак, невдовзі після цього в нього з керівником виникли непорозуміння. На тлі суперечностей він написав заяву на ім’я керівника підприємства про звільнення його з посади за угодою сторін. Утім, передумавши, у відділі кадрів у присутності очільника підприємства порвав і зім’яв свою заяву, а тоді викинув її у смітник.

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«Невдовзі йому стало відомо, що керівник наказав працівникам відділу кадрів склеїти цю заяву, зареєструвати та подати йому на підпис. Тоді він скерував заяву про відкликання своєї заяви на звільнення за угодою сторін, однак відповіді не отримав, а 31 грудня 2022 року був звільнений», – пояснюють деталі справи в суді.

Відтак чоловік подав позов, в якому просив скасувати наказ про звільнення та поновити його на посаді. Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив позов. Однак, водоканал подав апеляцію.

Апеляційний суд звернув увагу на зім’яту та склеєну заяву про звільнення, яку написав позивач. Аргументи апелянта про те, що він знищив її вже після підпису керівника та через декілька днів після подачі, суд визнав недоведеним.

«Відтак за неспростованого твердження позивача, що написану заяву про звільнення позивач відразу ж знищив після написання, до накладення резолюції керівником про підготовку наказу, суд першої інстанції правильно констатував, що між сторонами не було досягнуто домовленості про припинення трудового договору за взаємною згодою», – зауважила колегія суддів.

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Суд постановив стягнути з підприємства на користь працівника 105 тис. грн за час вимушеного прогулу, 8 тис. грн моральної шкоди, а також постановив визнати наказ про звільнення незаконним та поновити чоловіка на посаді.

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