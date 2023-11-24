Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Хмельницькводоканал» звільнив працівника на підставі порваної заяви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Хмельницькводоканал» звільнив працівника на підставі порваної заяви
Працівник написав заяву про звільнення утім, передумавши, у присутності очільника підприємства порвав і зім’яв свою заяву
фото з відкритих джерел

Суд постановив стягнути з підприємства на користь працівника 105 тис. грн за час вимушеного прогулу та 8 тис. грн моральної шкоди

На Хмельниччині керівник водоканалу звільнив працівника на підставі заяви, яку той після написання порвав і викинув у смітник. Встановлено, що за вказівкою керівника працівники відділу кадрів цю заяву склеїли та подали на затвердження. Втім, чоловік подав позов до суду з вимогою визнати його звільнення незаконним, і домігся поновлення на посаді.

Як повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду, позивач працював на водоканалі з 1981 року. Спочатку був водієм, з 2017 року став начальником автоцеху, а 2 грудня 2022 року його перевели на посаду заступника начальника автоцеху.

Однак, невдовзі після цього в нього з керівником виникли непорозуміння. На тлі суперечностей він написав заяву на ім’я керівника підприємства про звільнення його з посади за угодою сторін. Утім, передумавши, у відділі кадрів у присутності очільника підприємства порвав і зім’яв свою заяву, а тоді викинув її у смітник.

«Невдовзі йому стало відомо, що керівник наказав працівникам відділу кадрів склеїти цю заяву, зареєструвати та подати йому на підпис. Тоді він скерував заяву про відкликання своєї заяви на звільнення за угодою сторін, однак відповіді не отримав, а 31 грудня 2022 року був звільнений», – пояснюють деталі справи в суді.

Відтак чоловік подав позов, в якому просив скасувати наказ про звільнення та поновити його на посаді. Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив позов. Однак, водоканал подав апеляцію.

Апеляційний суд звернув увагу на зім’яту та склеєну заяву про звільнення, яку написав позивач. Аргументи апелянта про те, що він знищив її вже після підпису керівника та через декілька днів після подачі, суд визнав недоведеним.

«Відтак за неспростованого твердження позивача, що написану заяву про звільнення позивач відразу ж знищив після написання, до накладення резолюції керівником про підготовку наказу, суд першої інстанції правильно констатував, що між сторонами не було досягнуто домовленості про припинення трудового договору за взаємною згодою», – зауважила колегія суддів.

Суд постановив стягнути з підприємства на користь працівника 105 тис. грн за час вимушеного прогулу, 8 тис. грн моральної шкоди, а також постановив визнати наказ про звільнення незаконним та поновити чоловіка на посаді.

Нагадаємо, Федеральний суд Швейцарії в одній зі справ про зґвалтування вирішив пом’якшити покарання ґвалтівнику, тому що саме сексуальне насилля тривало не довго – 11 хвилин.

До слова, у Данії суд виправдав чоловіка, якого судили за те, що він дав свою сперму у шприці п'ятьом жінкам для зачаття.

Читайте також: Мешканець Сум вимагає перейменувати Україну, заборонити сало та замінити гривні
Теги: суд робота звільнення Хмельницький

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовики ХАМАС згідно з планом звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок
Ізраїль схвалив план визволення заручників – ЗМІ
22 листопада, 05:47
Ексзаступник голови правління компанії «Нафтогаз Україна» часів Януковича Олександр Кацуба судиться з банком, який відмовився його обслуговувати
Небажані клієнти. Чому банк відмовився обслуговувати ексзаступника глави «Нафтогазу»? Особисті фінанси
21 листопада, 10:40
Німецький політик Олександр Добріндт виступив із критикою допомоги біженцям з України
Німецький депутат вигадав, як стимулювати працювати біженців з України
20 листопада, 08:08
Жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон
Українці посилають на війну вагітних жінок: окупанти поширили черговий фейк
18 листопада, 19:09
Початок судового засідання перенесли на годину через запізнення Олександра Дубінського
Дубінський прибув до суду для обрання запобіжного заходу (відео)
13 листопада, 19:55
Засуджений своєї провини не визнав
Коригувальник удару РФ на Харківщині отримав довічне ув'язнення
13 листопада, 13:00
Екс-депутат Сейму Яніс Адамсонс
Суд у Латвії виніс вирок екс-депутату Сейму, який шпигував на користь РФ
10 листопада, 03:15
Російський уряд запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених
Путін готує мобілізацію усіх зеків
4 листопада, 07:42
Іспанія може запровадити новий графік для працівників
Іспанці можуть перейти на новий графік роботи: як це вплине на заробітки
1 листопада, 23:00

Кримінал

ДБР викрило депутата Рівненської облради, який «забув» задекларувати мільйонні статки
ДБР викрило депутата Рівненської облради, який «забув» задекларувати мільйонні статки
«Хмельницькводоканал» звільнив працівника на підставі порваної заяви
«Хмельницькводоканал» звільнив працівника на підставі порваної заяви
Фігуранти справи Фонду держмайна отримали нову підозру у відмиванні коштів
Фігуранти справи Фонду держмайна отримали нову підозру у відмиванні коштів
Здавав ворогу найуразливіші місця енергосистеми. Працівник «Укренерго» постане перед судом
Здавав ворогу найуразливіші місця енергосистеми. Працівник «Укренерго» постане перед судом
Нардеп Одарченко про підозру в дачі хабаря: У мене вилучили криптогаманець, там немає транзакцій Наєму
Нардеп Одарченко про підозру в дачі хабаря: У мене вилучили криптогаманець, там немає транзакцій Наєму
Обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа втекла? Суд забив на сполох
Обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа втекла? Суд забив на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
60K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua