Тягнибок повідомив про загибель бійця «Легіону Свободи»

Куліковський був активістом Рівненської обласної та Київської міської організації ВО «Свобода»

Захищаючи Україну від російського вторгнення загинув боєць «Легіону Свободи» Олександр Куліковський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову партії ВО «Свобода», військового Олега Тягнибока.

«Боєць 204-го окремого батальйону територіальної оборони. Найімовірніше, загинув 3 липня 2024 року біля Старомайорська на Волноваському напрямку», – зазначається у повідомленні.

Олександр Куліковський загинув у липні 2024 року фото: Олександр Куліковський/Facebook

Тягнибок розповів, що Куліковський народився 19 травня 1980 року. Був активістом Рівненської обласної та Київської міської організації ВО «Свобода».

«У 2014-му балотувався у депутати до Київської міської ради. Був заступником голови громадської організації «Люстрація» й одним із авторів свободівського законопроєкту про люстрацію. Помічник-консультант народного депутата від «Свободи» Олега Осуховського у передостанньому скликанні. Був активним волонтером, та згодом добровільно долучився до війська», – додав Тягнибок.

Олександр Куліковський загинув у липні 2024 року фото: Олександр Куліковський/Facebook

За словами голови партії, Куліковський з липня 2024 року був у списках зниклих безвісти, а у серпні 2026 року його ідентифікували серед загиблих.

«З липня 2024 року був у списках зниклих безвісти, були сподівання, що націоналіст у полоні. На жаль, зрештою, у серпні 2026 року ідентифікований серед загиблих. Співчуття родині і близьким. Вічна памʼять і слава Герою!», – додав військовий.

«Легіон Свободи» – комбатантське об'єднання членів партії ВО «Свобода», які в складі Збройних сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у російсько-українській війні. Об'єднання було створено у лютому 2015 року рішенням з'їзду ВО «Свобода». До його лав відразу ж стали понад 1 тис. людей. Зараз до «Легіону Свободи» входять 138 депутатів різних рівнів рад, посадові особи органів держуправління і місцевого самоврядування.

До слова, у червні ворожий безпілотник атакував автомобіль підполковника Олега Тягнибока в зоні бойових дій.