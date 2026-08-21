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Тягнибок повідомив про загибель бійця «Легіону Свободи»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Тягнибок повідомив про загибель бійця «Легіону Свободи»
Олександр Куліковський був ідентифікований серед загиблих
фото: Олег Тягнибок/Facebook

Куліковський був активістом Рівненської обласної та Київської міської організації ВО «Свобода»

Захищаючи Україну від російського вторгнення загинув боєць «Легіону Свободи» Олександр Куліковський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову партії ВО «Свобода», військового Олега Тягнибока.

«Боєць 204-го окремого батальйону територіальної оборони. Найімовірніше, загинув 3 липня 2024 року біля Старомайорська на Волноваському напрямку», – зазначається у повідомленні.

Олександр Куліковський загинув у липні 2024 року
Олександр Куліковський загинув у липні 2024 року
фото: Олександр Куліковський/Facebook

Тягнибок розповів, що Куліковський народився 19 травня 1980 року. Був активістом Рівненської обласної та Київської міської організації ВО «Свобода».

«У 2014-му балотувався у депутати до Київської міської ради. Був заступником голови громадської організації «Люстрація» й одним із авторів свободівського законопроєкту про люстрацію. Помічник-консультант народного депутата від «Свободи» Олега Осуховського у передостанньому скликанні. Був активним волонтером, та згодом добровільно долучився до війська», – додав Тягнибок.

Олександр Куліковський загинув у липні 2024 року
Олександр Куліковський загинув у липні 2024 року
фото: Олександр Куліковський/Facebook

За словами голови партії, Куліковський з липня 2024 року був у списках зниклих безвісти, а у серпні 2026 року його ідентифікували серед загиблих.

«З липня 2024 року був у списках зниклих безвісти, були сподівання, що націоналіст у полоні. На жаль, зрештою, у серпні 2026 року ідентифікований серед загиблих. Співчуття родині і близьким. Вічна памʼять і слава Герою!», – додав військовий.

«Легіон Свободи» – комбатантське об'єднання членів партії ВО «Свобода», які в складі Збройних сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у російсько-українській війні. 

Об'єднання було створено у лютому 2015 року рішенням з'їзду ВО «Свобода». До його лав відразу ж стали понад 1 тис. людей. Зараз до «Легіону Свободи» входять 138 депутатів різних рівнів рад, посадові особи органів держуправління і місцевого самоврядування. 

До слова, у червні ворожий безпілотник атакував автомобіль підполковника Олега Тягнибока в зоні бойових дій.

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Теги: Свобода Олег Тягнибок

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