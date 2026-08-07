Вільям Орбіт працював над альбомом Мадонни Ray of Light

Помер музичний продюсер та музикант Вільям Орбіт, який є творцем найвідоміших хітів співачки Мадонни. Про це пише «Главком» із посиланням на допис родини зірки.

Вільям Орбіт пішов із життя у віці 69 років. Він помер 23 липня, а про смерть музиканта рідні повідомили 7 серпня на його сторінці.

«З глибоким сумом родина та друзі Вільяма Орбіта повідомляють, що він помер удома 23 липня 2026 року. Ми глибоко засмучені його відходом. Його дуже не вистачатиме нам і багатьом людям, чиїх життів він торкнувся своєю музикою, дружбою та добротою. Просимо з повагою поставитися до приватності родини та найближчих друзів Вільяма в цей непростий час», – йдеться у дописі.

Помер музикант, який створював найвідоміші хіти Мадонни фото: Іnstagram.com/williamorbit

Як пише видання The Guardian, Вільям Орбіт найбільш відомий співпрацею з Мадонною. Продюсер працював над альбомом співачки Ray of Light, який вийшов у 1998 році. До цієї збірки увійшли хіти співачки Frozen, The Power of Goodbye та Ray of Light. За цей альбом Мадонна отримала три премії «Греммі» у 1999 році.

Вільям Орбіт працював над легендарним альбомом Мадонни Ray of Light фото з відкритих джерел

Мадонна називала Орбіта «геніальним божевільним». Зірка розповідала, що він перетворював її музичні ідеї на хіти. Ця співпраця стала однією з найвизначніших у кар'єрі Мадонни та Вільяма Орбіта.

Madonna - Ray Of Light

Крім роботи з Мадонною, Вільям Орбіт працював над альбомом 13 гурту Blur, а також спродюсував хіти Pure Shores і Black Coffee гурту All Saints. Музикант мав і власну творчість.

Помер музичний продюсер та музикант Вільям Орбіт фото: Іnstagram.com/williamorbit

У 1999 році його електронна версія класичної композиції Adagio for Strings Самюела Барбера увійшла до британського чарту синглів.

Вільям Орбіт пішов із життя у віці 69 років фото: Іnstagram.com/williamorbit

Нагадаємо, американська співачка Мадонна 3 липня випустила 15-й студійний альбом. Платівка Confessions II стала сиквелом культового Confessions on a Dance Floor 2005 року, над яким виконавиця знову працювала з продюсером Стюартом Прайсом. Це перша повноформатна робота Мадонни від часів Madame X 2019 року.