Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп і Зеленський проведуть зустріч: хто ще буде на переговорах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп і Зеленський проведуть зустріч: хто ще буде на переговорах
Зустріч лідерів очікується о 13:15 за Вашингтоном
фото: Офіс президента

Президент України перебуває у Нью-Йорку

На зустрічі американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського будуть присутні спецпредставники президента США. Про це повідомили джерела кореспонденту «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алексу Рауфоглу, передає «Главком».

Йдеться про Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Також до розмови долучиться держсекретар США Марко Рубіо.

Зустріч лідерів очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом. Також очікується близько 20 зустрічей, переговори щодо посилення протиповітряної оборони та підписання нової Drone Deal.

Як повідомлялося, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо назвав два питання, які президент Дональд Трамп планує обговорити з Володимиром Зеленським під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Марко Рубіо Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Юков понад 25 років присвятив пошуковій роботі
Зеленський посмертно присвоїв Олексію Юкову звання Героя України
24 серпня, 10:38
Китай зараз сприймається більш позитивно, ніж США
Трамп руйнує імідж США, але світ не поспішає в обійми Китаю: аналіз Bloomberg
31 серпня, 01:57
Зеленський заявив, що не має більше деталей щодо справи Ірини Мудрої, ніж відомо громадськості
Зеленський вперше прокоментував звільнення заступниці голови Офісу президента Мудрої
23 серпня, 12:29
Президентка Молдови отримала нагороду від Зеленського
Зеленський відзначив держнагородами іноземних лідерів (фото)
24 серпня, 20:40
За словами окупантів, Москва та Пекін підтримують постійний діалог щодо ключових питань
Кремль розповів Китаю, чим завершилися переговори з представниками Трампа
10 вересня, 15:49
Близько 43% російських НПЗ виведено з ладу українськими ударами, які палають після успішного ураження
Зеленський попередив Росію про відповідь на удари по енергетиці
11 вересня, 21:09
Досі всі офіційно визнані американські засоби протидії супутникам були наземними
США розмістили на орбіті зброю для контролю космосу
15 вересня, 03:43
Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією
Трамп оголосив про досягнення угоди з Данією та Гренландією
19 вересня, 00:45
Зеленський назвав зброю, яка 20 вересня била по Москві
Зеленський заінтригував заявою про зброю, застосовану під Москвою
20 вересня, 11:06

Політика

Молдова може ввести надзвичайний стан в енергетиці: рішення уряду
Молдова може ввести надзвичайний стан в енергетиці: рішення уряду
Трамп звернувся до Путіна з Генасамблеї ООН (відео)
Трамп звернувся до Путіна з Генасамблеї ООН (відео)
Трамп і Зеленський проведуть зустріч: хто ще буде на переговорах
Трамп і Зеленський проведуть зустріч: хто ще буде на переговорах
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
Президент Литви розкритикував карту світу ООН, де Крим окремо від України
Президент Литви розкритикував карту світу ООН, де Крим окремо від України
Сибіга в ООН закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сибіга в ООН закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua