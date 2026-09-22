Трамп і Зеленський проведуть зустріч: хто ще буде на переговорах

Президент України перебуває у Нью-Йорку

На зустрічі американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського будуть присутні спецпредставники президента США. Про це повідомили джерела кореспонденту «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алексу Рауфоглу, передає «Главком».

Йдеться про Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Також до розмови долучиться держсекретар США Марко Рубіо.

Зустріч лідерів очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом. Також очікується близько 20 зустрічей, переговори щодо посилення протиповітряної оборони та підписання нової Drone Deal.

Як повідомлялося, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо назвав два питання, які президент Дональд Трамп планує обговорити з Володимиром Зеленським під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.