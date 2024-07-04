Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: є поранені

У результаті атаки постраждала підстанція, яку наразі виведено з ладу

Одна з електропідстанцій поблизу міста Енергодар була атакована безпілотниками, унаслідок чого поранень зазнали вісім працівників Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили, що побачили густий дим і почули вибухи з боку розподільчого пристрою після того, як їм повідомили, що безпілотники влучили в ліс. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС, тому наслідків для неї не було.

У заяві йдеться, що єдина лінія електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, постачає електроенергію, необхідну для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки, а також для інших важливих функцій.

Пізніше представникам МАГАТЕ повідомили, що неподалік від міста Енергодар було зафіксовано три удари безпілотників. Вони влучили в одну з електричних підстанцій, поранивши вісьмох працівників, один з яких потребував медичної допомоги.

«Ймовірний удар також спричинив витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію. У результаті постраждала підстанція «Радуга» наразі виведена з ладу, але Енергодар та прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Раніше МАГАТЕ повідомляло, що в окупованому Енергодарі пошкоджено дві підстанції.