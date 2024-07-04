Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: є поранені

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: є поранені
Безпілотники влучили в одну з електричних підстанцій
фото з відкритих джерел

У результаті атаки постраждала підстанція, яку наразі виведено з ладу

Одна з електропідстанцій поблизу міста Енергодар була атакована безпілотниками, унаслідок чого поранень зазнали вісім працівників Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. 

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили, що побачили густий дим і почули вибухи з боку розподільчого пристрою після того, як їм повідомили, що безпілотники влучили в ліс. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС, тому наслідків для неї не було.

У заяві йдеться, що єдина лінія електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, постачає електроенергію, необхідну для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки, а також для інших важливих функцій.

Пізніше представникам МАГАТЕ повідомили, що неподалік від міста Енергодар було зафіксовано три удари безпілотників. Вони влучили в одну з електричних підстанцій, поранивши вісьмох працівників, один з яких потребував медичної допомоги.

«Ймовірний удар також спричинив витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію. У результаті постраждала підстанція «Радуга» наразі виведена з ладу, але Енергодар та прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Раніше МАГАТЕ повідомляло, що в окупованому Енергодарі пошкоджено дві підстанції

Читайте також:

Теги: Енергодар МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затоплений Херсон після підриву росіянами Каховської ГЕС
Річниця катастрофи на Каховській ГЕС: хронологія великої біди і що тепер із територією
6 червня, 00:01
Герман Галущенко наголосив, що з перших днів окупації ЗАЕС використовується як військова база РФ
Росіяни ставлять під загрозу глобальний режим ядерної безпеки – Галущенко
7 червня, 21:46
Саміт був побудований на базі попередніх дискусій, які відбулися на основі Української формули миру, ідеться у комюніке
Повний текст спільного комюніке за підсумками Саміту миру
16 червня, 15:58
У документі від 13 червня також міститься заклик повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС
Reuters опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру
16 червня, 05:46
Центрифуги, що використовуються для збагачення урану на іранському заводі з виробництва ядерного палива
МАГАТЕ підтримувало іранських дослідників у галузі ядерної енергетики – Bild
17 червня, 16:00
В Івано-Франківську зафіксовано пошкодження житла та дитячого садка
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Експерти МАГАТЕ відвідали електропідстанцію «Луч»
У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
22 червня, 03:17
Окупанти вивозять із ЗАЕС обладнання
Російське «керівництво» ЗАЕС допомагає військовим РФ мародерити об’єкт
26 червня, 14:28
У МАГАТЕ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири станції радіаційного контролю з наявних 14 були виведені з ладу
МАГАТЕ: біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу (фото)
28 червня, 10:00

Події в Україні

Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: є поранені
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: є поранені
Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)
Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня
У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня
Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті
Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
У Києві пролунали вибухи
20K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
9596
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7441
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
4106
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Сьогодні, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Сьогодні, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Сьогодні, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua