Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Чернівцях на березі річки виявлено туші свиней, інфікованих африканською чумою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Чернівцях на березі річки виявлено туші свиней, інфікованих африканською чумою
На березі Прута було виявлено свіжу тушу двомісячної свійської свині, а також 12 частин та субпродукти дорослої свині
фото: Олександр Тулюлюк

На березі річки Прут було проведено дезінфекцію, а рештки інфікованих тварин – спалено

На березі річки Прут виявлено частини свиней, які були інфіковані вірусом африканської чуми. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на заступницю начальника обласної Держпродспоживслужби Анжела Косован.

Як зазначила посадовиця, на березі було виявлено свіжу тушу двомісячної свійської свині, а також 12 частин та субпродукти дорослої свині.

Зокрема, на місці було проведено дезінфекцію, а рештки тварин – спалено. Попередньо зразки м'яса відправили на експертизу в державну лабораторію держпродспоживслужби у Івано-Франківську. Там підтвердили наявність вірусу африканської чуми свиней.

Як зазначила речниця Нацполіції в Чернівецькій області,  вірус не є небезпечним для людини, він передається від свині до свині. На м'ясі не було позначок чи клейма, тому невідомо звідки рештки взялися на березі. Наразі поліція проводить розслідування та перевірку щодо інциденту.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Нагадаємо, на Київщині було введено карантин через спалах африканської чуми.

До слова, протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС).

Теги: свині АЧС Чернівецька область річка Буковина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міст було затоплено через побудову Дністровської ГЕС
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
5 червня, 19:54
Якщо людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК
На Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК
4 червня, 12:59
За словами речника Держприкордонслужби, посилення охорони кордонів не передбачає мінування територій
Україна мінуватиме береги Тиси? Держприкордонслужба зробила заяву
3 червня, 13:42
Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади
На Буковині військовозобов’язаний атакував представників ТЦК газовим балончиком
31 травня, 22:08
Дністер зменшувався до аналогічних пропорції і в інші роки
Пересихання Дністра в Хотині: міністр екології пояснив, чи є причина для паніки (відео)
29 травня, 10:29
Громадянину Молдови на п’ять років було заборонено в’їжджати до України
Громадянин Молдови перетнув Дністер, аби побачитися з коханою: чим закінчилася історія
28 травня, 13:07

Події в Україні

У Чернівцях на березі річки виявлено туші свиней, інфікованих африканською чумою
У Чернівцях на березі річки виявлено туші свиней, інфікованих африканською чумою
Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси окупантів у Криму
Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси окупантів у Криму
На Закарпатті вантажівка прорвалася через кордон до Угорщини
На Закарпатті вантажівка прорвалася через кордон до Угорщини
Повітряні cили повідомили, наскільки критична для РФ втрата літака Су-57
Повітряні cили повідомили, наскільки критична для РФ втрата літака Су-57
Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки: РНБО відреагувала на вкид
Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки: РНБО відреагувала на вкид
Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у держзраді
Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у держзраді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»
6941
Чи повертатимуться українські біженці із Норвегії? Неочікувані результати опитування
5592
Матір засудили, бо дитина захворіла на гострий бронхіт: деталі справи
5540
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади відреагував
5537
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
5267
Оновлення даних у ТЦК: фахівець вказав на важливий нюанс

Новини

Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Сьогодні, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Сьогодні, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Сьогодні, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Сьогодні, 10:08
Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua