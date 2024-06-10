У Чернівцях на березі річки виявлено туші свиней, інфікованих африканською чумою

На березі Прута було виявлено свіжу тушу двомісячної свійської свині, а також 12 частин та субпродукти дорослої свині

На березі річки Прут було проведено дезінфекцію, а рештки інфікованих тварин – спалено

На березі річки Прут виявлено частини свиней, які були інфіковані вірусом африканської чуми. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на заступницю начальника обласної Держпродспоживслужби Анжела Косован.

Як зазначила посадовиця, на березі було виявлено свіжу тушу двомісячної свійської свині, а також 12 частин та субпродукти дорослої свині.

Зокрема, на місці було проведено дезінфекцію, а рештки тварин – спалено. Попередньо зразки м'яса відправили на експертизу в державну лабораторію держпродспоживслужби у Івано-Франківську. Там підтвердили наявність вірусу африканської чуми свиней.

Як зазначила речниця Нацполіції в Чернівецькій області, вірус не є небезпечним для людини, він передається від свині до свині. На м'ясі не було позначок чи клейма, тому невідомо звідки рештки взялися на березі. Наразі поліція проводить розслідування та перевірку щодо інциденту.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна. У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Нагадаємо, на Київщині було введено карантин через спалах африканської чуми.

До слова, протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС).