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У червні ДТЕК повернув світло 1,5 млн родин після ворожих обстрілів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У червні ДТЕК повернув світло 1,5 млн родин після ворожих обстрілів

У червні енергетики повернули електрику 1,5 млн сімей після російських атак – ДТЕК

Протягом червня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки 1,5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«В перший місяць літа ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 1,2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для понад 1,5 млн домівок українців», – йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де енергетики повернули електроенергію 761 тисячі родин.

Водночас на Дніпропетровщині минулого місяця вдалося відновити електропостачання майже для 456,8 тисяч домівок жителів області. В свою чергу в столиці знову зі світлом 234,8 тисяч домогосподарств, що були знеструмлені через ворожі атаки

Не полишає ворог атакувати і Одещину та Київщину. Попри усі виклики у червні енергетики змогли повернути тут світло у 63,8 та 9,7 тисяч осель відповідно.

Нагадаємо, протягом травня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже двох мільйонів родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Теги: ДТЕК електроенергія

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