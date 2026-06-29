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Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть у пікові години

У вівторок, 30 червня, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов'язані з погодними умовами, зокрема із хвилею аномальної спеки, яка накрила Україну останніми днями та спричинила стрімке зростання споживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний канал про відключення електроенергії та води в місті Києві та Київській області.

«На Київщині на завтра запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Графік відключень світла на Київщині 30 червня 2026 року
Графік відключень світла на Київщині 30 червня 2026 року
інфографіка: Вмикач Київ | Світло

Аналогічні обмеження та графіки відключень світла прогнозуються і безпосередньо у столиці.

Графік відключень світла за групами на 30 червня:

  • Група 1.1: 16:00-19:30
  • Група 2.1: 16:00-19:30
  • Група 3.1: 19:00-22:30
  • Група 4.1: 19:00-22:30
  • Група 5.1: без відключень
  • Група 6.1: без відключень
  • Група 7.1: без відключень
  • Група 8.1: без відключень
  • Група 9.1: без відключень
  • Група 10.1: без відключень
  • Група 11.1: без відключень
  • Група 12.1: без відключень
  • Група 13.1: 16:00-19:30
  • Група 14.1: 16:00-19:30
  • Група 15.1: 19:00-22:30
  • Група 16.1: 19:00-22:30
  • Група 17.1: без відключень
  • Група 18.1: без відключень
  • Група 19.1: без відключень
  • Група 20.1: без відключень
  • Група 21.1: без відключень
  • Група 22.1: без відключень
  • Група 23.1: без відключень
  • Група 24.1: без відключень
  • Група 25.1: 16:00-19:30
  • Група 26.1: 16:00-19:30
  • Група 27.1: 19:00-22:30
  • Група 28.1: 19:00-22:30
  • Група 29.1: без відключень
  • Група 30.1: без відключень
  • Група 31.1: без відключень
  • Група 32.1: без відключень
  • Група 33.1: без відключень
  • Група 34.1: без відключень
  • Група 35.1: без відключень
  • Група 36.1: без відключень
  • Група 37.1: 16:00-19:30
  • Група 38.1: 16:00-19:30
  • Група 39.1: 19:00-22:30
  • Група 40.1: 19:00-22:30
  • Група 41.1: без відключень
  • Група 42.1: без відключень
  • Група 43.1: без відключень
  • Група 44.1: без відключень
  • Група 45.1: без відключень
  • Група 46.1: без відключень
  • Група 47.1: без відключень
  • Група 48.1: без відключень
  • Група 49.1: 16:00-19:30
  • Група 50.1: 16:00-19:30
  • Група 51.1: 19:00-22:30
  • Група 52.1: 19:00-22:30
  • Група 53.1: без відключень
  • Група 54.1: без відключень
  • Група 55.1: без відключень
  • Група 56.1: без відключень
  • Група 57.1: без відключень
  • Група 58.1: без відключень
  • Група 59.1: без відключень
  • Група 60.1: без відключен

Нагадаємо, напередодні гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що аномальна спека вкрай виснажує українську енергосистему і закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими. Через значне зростання споживання кондиціонерами та планові ремонти обладнання найближчими днями мережі працюватимуть у максимально напруженому режимі.

Нагадаємо, аномальна спека в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 людей.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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Теги: Київ Київщина ДТЕК відключення світла

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