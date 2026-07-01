Ліквідація наслідків буревію: де на Київщині найскладніша ситуація зі світлом

На Київщині без світла все ще залишаються понад 30 тисяч родин

Після шторму, який нещодавно прокотився столичним регіоном, ремонтні бригади досі ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що фахівцям ДТЕК «Київські регіональні електромережі» вже вдалося повернути електропостачання для 246 тис. родин у Київській області.

Без світла все ще залишаються понад 30 тисяч родин. Найбільша кількість аварійних вимкнень наразі зафіксована у трьох районах області: Бучанському, Бориспільському та Обухівському.

На локаціях працює 101 аварійна бригада енергетиків, залучено всю необхідну спецтехніку та додаткові технічні ресурси компанії.

Нагадаємо, що ввечері 29 червня Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валив дерева. Після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті було чути грім, небо затягнули темні хмари. Через негоду у Києві та Київській області оголошувався І (жовтий) рівень небезпечності.

Як повідомлялося, у Львові 29 червня також вирувала негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації. До того ж унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка. Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові.