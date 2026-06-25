Екстрені відключення у Києві: де немає світла 25 червня 2026 року

Через критичну ситуацію в енергосистемі на лівому березі столиці за командою «Укренерго» запроваджено позапланові екстрені відключення

У четвер, 25 червня, на лівому березі столиці запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «ДТЕК Київські електромережі».

Відповідну команду на екстрені обмеження видала національна енергетична компанія «Укренерго». Енергетики наголошують, що ці відключення проводяться поза графіками, бо вони вводяться у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно.

Киян закликають максимально ощадливо використовувати електроенергію, аби допомогти зберегти енергосистему та зменшити тривалість обмежень.

Нагадаємо, 22 червня у Дніпровському та Дарницькому районах столиці було зафіксовано аварійні вимкнення електроенергії.

Унаслідок аварійної ситуації на Одеській ТЕЦ без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.