Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою

Пекарня буде називатися називатися Biscuits qui

Одна з правнучок Ольги Франко, авторки приписів Перша українська загально-практична кухня, відкриває міні-пекарню у Франції. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Практична кухня. Забуте і нове.

У пекарні можна буде придбати чудових печенькових звірів

Як зазначається, Наталя Міліянчук, правнучка Ольги Франко, що була невісткою українського письменника Івана Франка, відкриє пекарню у Марселі. Вона буде називатися Biscuits qui!

«Тільки тут можна буде придбати чудових печенькових звірів, що заглядають у горнятко. Красу та смакоту пече правнучка Ольги Франко Наталія Міліянчук», — йдеться у дописі. Також у соцмережах показали фото продукції, але адресу і конкретну дату не уточнили.

Ольга Франко, невістка Івана Франка, була відомою кулінаркою й авторкою декількох куховарських книг. Книга «Перша українська загально-практична кухня», яка вийшла 1929 року, була першою – саме вона надихнула на створення фільму. Сьогодні рецепти Ольги Франко адаптує для сучасних господинь її внучка Іванна Міліянчук та правнучки Наталя Міліянчук і Марта Гуменецька.

Петро Франко, молодший син Івана Франка, з дружиною Ольгою і дочкою Вірою

Нагадаємо, 3 січня у Києві помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський, якому було 72 роки. Також у віці 89 років 11 серпня помер останній онук письменника Івана Франка – Роланд Франко.