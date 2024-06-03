Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою
Наталя Міліянчук адаптує рецепти Ольги Франко для сучасних господинь
фото: Наталя Міліянчук/Fаcebook

Пекарня буде називатися називатися Biscuits qui

Одна з правнучок Ольги Франко, авторки приписів Перша українська загально-практична кухня, відкриває міні-пекарню у Франції.  Про це повідомляється на сторінці у Facebook Практична кухня. Забуте і нове.

У пекарні можна буде придбати чудових печенькових звірів
У пекарні можна буде придбати чудових печенькових звірів

Як зазначається, Наталя Міліянчук, правнучка Ольги Франко, що була невісткою українського письменника Івана Франка, відкриє пекарню у Марселі. Вона буде називатися Biscuits qui!

Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою фото 1

«Тільки тут можна буде придбати чудових печенькових звірів, що заглядають у горнятко. Красу та смакоту пече правнучка Ольги Франко Наталія Міліянчук», — йдеться у дописі. Також у соцмережах показали фото продукції, але адресу і конкретну дату не уточнили.

Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою фото 2
Ольга Франко, невістка Івана Франка, була відомою кулінаркою й авторкою декількох куховарських книг. Книга «Перша українська загально-практична кухня», яка вийшла 1929 року, була першою – саме вона надихнула на створення фільму. Сьогодні рецепти Ольги Франко адаптує для сучасних господинь її внучка Іванна Міліянчук та правнучки Наталя Міліянчук і Марта Гуменецька. 

 

Петро Франко, молодший син Івана Франка, з дружиною Ольгою і дочкою Вірою
Петро Франко, молодший син Івана Франка, з дружиною Ольгою і дочкою Вірою

Нагадаємо, 3 січня у Києві помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський, якому було 72 роки. Також у віці 89 років 11 серпня помер останній онук письменника Івана Франка – Роланд Франко.

Теги: Франція їжа Іван Франко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести в Новій Каледонії
Повстання на острові Нова Каледонія. До чого тут Азербайджан?
18 травня, 11:33
Сі Цзіньпінь та Еммануель Макрон зустрінуться, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання
Сі Цзіньпін прибув до Франції
5 травня, 18:16
У фіналі зустрінуться 20 переможців обох півфіналів конкурсу
Другий півфінал Євробачення-2024: список переможців
10 травня, 00:15
Дозвіл на запуск вдосконаленої версії європейського реактора з водою під тиском було отримано після 17 років важкої роботи
Франція розпочала запуск найпотужнішого у світі ядерного реактора
9 травня, 18:27
Європейці мають готуватись до затримок їхніх рейсів під час подорожей
Європа анонсувала масштабні страйки транспортників: у яких країнах вийдуть на протест
9 травня, 13:25
Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня
Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня
27 травня, 21:00
Четверо людей загинули під час заворушень у французькій Новій Каледонії 15 травня
Франція ввела війська у Нову Каледонію
16 травня, 11:53
Найбільше відмов росіяни отримали від Мальти
Стало відомо, які європейські країни видали найбільше віз росіянам
29 травня, 06:36
До захисту країн НАТО є великі питання
НАТО не зможе захистити Європу від Путіна? Financial Times назвала головний ризик
30 травня, 13:25

Соціум

Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»
Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»
Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою
Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою
Литва не пропустила на свою територію вагон із Білорусі із символом «Z»
Литва не пропустила на свою територію вагон із Білорусі із символом «Z»
Українські біженці можуть отримати допомогу із орендою житла у Чехії: як це зробити
Українські біженці можуть отримати допомогу із орендою житла у Чехії: як це зробити
Протест на колінах: дружини мобілізованих росіян вийшли під будівлю Міноборони РФ (відео)
Протест на колінах: дружини мобілізованих росіян вийшли під будівлю Міноборони РФ (відео)
У Росії сталася масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами
У Росії сталася масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
30K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
26K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
14K
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
12K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
9471
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua