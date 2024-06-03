Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою
Пекарня буде називатися називатися Biscuits qui
Одна з правнучок Ольги Франко, авторки приписів Перша українська загально-практична кухня, відкриває міні-пекарню у Франції. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Практична кухня. Забуте і нове.
Як зазначається, Наталя Міліянчук, правнучка Ольги Франко, що була невісткою українського письменника Івана Франка, відкриє пекарню у Марселі. Вона буде називатися Biscuits qui!
«Тільки тут можна буде придбати чудових печенькових звірів, що заглядають у горнятко. Красу та смакоту пече правнучка Ольги Франко Наталія Міліянчук», — йдеться у дописі. Також у соцмережах показали фото продукції, але адресу і конкретну дату не уточнили.
Нагадаємо, 3 січня у Києві помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський, якому було 72 роки. Також у віці 89 років 11 серпня помер останній онук письменника Івана Франка – Роланд Франко.
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