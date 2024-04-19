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Чи будуть Іран та Ізраїль завдавати нових ударів? Світові ЗМІ зробили прогнози

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи будуть Іран та Ізраїль завдавати нових ударів? Світові ЗМІ зробили прогнози
Світові ЗМІ поділились своїми спотереженнями щодо ситуації навколо Ізраїлю та Ірану
фото із відкритих джерел

Іран та Ізраїль поки що не будуть атакувати одне одного

 Іран та Ізраїль на даному етапі не планують більше здійснювати прямі атаки один на одного. Про це пише CNN з посиланням на джерело в регіональних розвідслужбах, знайоме із ситуацією в Ірані.

«Безпосередні атаки цих двох супротивників закінчено», – заявило джерело.

За його даними, Іран, як очікується, не відповідатиме на недавній удар Ізраїлю. Проте співрозмовник телеканалу не вказав на причину такої поведінки.

Газета The Washington Post з посиланням на ізраїльського представника повідомляла, що ізраїльські військові в п'ятницю завдали авіаудару по території Ірану. За словами журналістів, це була відповідь на обстріл Ізраїлю іранськими ракетами та безпілотниками.

Видання зазначало, що поки неясно, які збитки завдав цей ізраїльський удар по Ірану. Представник Ірану лише зазначив, що його мета полягала в тому, щоб донести до Тегерана, що Ізраїль має можливість завдати удару по цілям в Ірані.

Біля іранських міст Ісфахан і Тебріз були чутні звуки вибухів, системи ППО працювали за невідомими повітряними цілями.

Потім агентство EFE повідомило з посиланням на головнокомандувача армії Ірану генерал-майора Абдолрахіма Мусаві, що Іран не має наміру давати відповіді на запуски безпілотників провінцією Ісфахан.

У ніч на 14 квітня сили Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) вдарили безпілотниками та ракетами по Ізраїлю у відповідь на ізраїльський обстріл іранського консульства в Дамаску, жертвами якого стали кілька іранських військових радників, зокрема два генерали КСІР.

Нагадаємо, Ізраїль обіцяв помститися Ірану за атаку безпілотників і ракет у вихідні. Поки США та Європа закликають до стриманості, Ізраїль зважує свій вибір. Варіанти відповіді Ізраїлю на недавню атаку Ірану варіюються від ударів по ядерних об'єктах до кібератак. Про це пише Bloomberg.Агентство наводить кілька можливих, на думку експертів, варіантів ізраїльської відповіді.

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Теги: військові обстріл Іран Ізраїль

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