В Одесі під час тривоги пролунав сильний вибух

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування загарбниками балістичного озброєння

Сьогодні ввечері, 31 травня, в Одесі пролунав вибух. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

«Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях! Балістика в нашому напрямку! Знайти найближче укриття на інтерактивній», – написав Труханов.

Згодом мер міста додав, що в місті чутно вибух.

До відома, в Одесі та ще низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ о 19:24 попереджали, що тривога була оголошена через загрозу застосування загарбниками балістичного озброєння.

Нагадаємо, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишаться на Покровському напрямку.

Як зазначають військові, загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках. Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території російської федерації.

Зокрема, російські терористи продовжують вести обстріли зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артилерійські обстріли з території Російської Федерації були здійснені по українських населених пунктах Шалимівка, Водолаги та Баришівка.