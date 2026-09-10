Росія вчетверте за день атакувала Дніпро: є постраждалі

Внаслідок атаки загорілися вантажівки

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Це вже четверта атака за цю добу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександрд Ганжа, передає «Главком».

За інформацією Ганжи, внаслідок російської атаки у Дніпрі сталася пожежа. Зайнялися вантажівки.

Через удар окупантів поранено 56-річного чоловіка, він у лікарні у важкому стані. Також госпіталізовано 61-річного дніпрянина, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Як відомо, перша атака росіян сталася близьо 9-ї ранку 10 вересня. Через ворожий удар на Дніпро було пошкоджене підприємство харчової промисловості.

Під час дурго удару близько 11:30 було знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. На жаль, через цю атаку двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень.

Під час третьої атаки у Дніпрі спалахнули продуктові склади.

Варто зауважити, що у час ранкової атаки Дніпро під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Мер міста наголосив, що завод перебуває в американській власності. За його словами, нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки. Будівля ТРЦ також зазнала ушкоджень. Ймовірно, для удару по місту РФ застосувала ракети-дрони «Бандероль».

До слова, російські терористи атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок удару четверо людей загинули, понад 60 дістали поранень. «Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Усі поранені зараз у лікарні. Медики надають допомогу