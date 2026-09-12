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Зросла кількість загиблих після удару РФ по підприємству у Кривому Розі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зросла кількість загиблих після удару РФ по підприємству у Кривому Розі (оновлено)
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині
фото: ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка, ще четверо людей зазнали поранень

Вночі 12 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами. Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Вілкул написав, що окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами з різних напрямків. Ганжа уточнив, що удар прийшовся по промисловому підприємству.

Станом на 11:50 кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки на промислове підприємство зросла до двох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Ще четверо людей зазнали поранень. Двоє постраждалих залишаються у лікарні. Стан 54-річного чоловіка оцінюють як тяжкий. 

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. За даними міської влади, удари зафіксували на п’яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах.

Через атаку в місті виникли пожежі. Загоряння сталися, зокрема, на територіях житлових будинків, закладів освіти та бізнесу. На кількох локаціях рятувальники проводили роботи з ліквідації наслідків удару.

Внаслідок російської атаки пошкоджено багато приватних та багатоповерхових будинків, а також заклади освіти, культури та підприємства.

У місті проводили аварійно-рятувальні роботи. Для мешканців Центрально-Міського району влада розгорнула штаб допомоги, де людям мали надавати будівельні матеріали та допомагати оформлювати заяви на міську допомогу. До ліквідації наслідків залучили комунальні бригади.

Раніше Кривий Ріг уже зазнавав масштабних російських атак. Минулого місяця російські війська вдарили по торговому центру міста. Тоді загинули п’ятеро людей, ще понад 50 постраждали. 15 серпня росіяни також завдали ракетного удару по Кривому Рогу, після якого в місті виникла пожежа, були перебої з електропостачанням і постраждали люди.

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Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул Дніпропетровщина

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