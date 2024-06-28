Потяг Прага-Будапешт зіткнувся з автобусом у Словаччині: є загиблі (відео)

Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав

27 червня у словацькому місті Нове Замки потяг зіткнувся з автобусом, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

«Ця серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на залізничному переїзді на Дворській дорозі в Нових Замках близько шостої вечора, 27 червня. Під час зіткнення потяга з автобусом п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Журналіст зазначає, що серед постраждалих водій автобуса та водій поїзда. Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. Причини аварії невідомі, їх розслідування триває.

«Потяг, що потрапив у ДТП EuroCity (EC) 279. Він прямував за маршрутом Прага – Будапешт і зіткнувся з автобусом фірми Arriva», – пише журналіст.

Нагадаємо, що у румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. Вже відомо про постраждалих.

До слова, у Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків. Вони втікали від поліції на авто на швидкості близько 150 км/год і врізалися у дерево. Про це повідомило агентство РАР. Поліція хотіла зупинити авто Audi A4 в місті Вейгерово, що за 40 км від Ґданська, однак водій не зупинився. Почалася погоня зі світловими та звуковими сигналами поліцейських машин, яка закінчилася смертю водія та важкими травмами його 17-річного пасажира.