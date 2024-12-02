Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні внаслідок російського обстрілу автобуса загинула волонтерка (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Херсоні внаслідок російського обстрілу автобуса загинула волонтерка (відео)
Загинула волонтерка Римма Бараненко
фото: Олександр Прокудін/Telegram

У мережі з'явилося відео падіння вибухівки на автобус у Херсоні

Учора в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці 1 грудня російські загарбники скинули вибухівку з дрона. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!», – написав Прокудін у своєму телеграм-каналі.

У мережі з'явилося відео падіння вибухівки на автобус, у якому була, зокрема, Римма Бараненко.

Нагадаємо, що від обстрілу автобуса в Херсоні троє людей загинули: дві жінки і чоловік. Восьмеро людей з пораненнями різних ступенів тяжкості потрапили лікарні.

До слова, у ніч проти понеділка, 2 грудня, українські захисники виявили і знешкодили в різний спосіб близько двох десятків ворожих безпілотників, які потенційно загрожували Києву.

Теги: Херсон автобус волонтер обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через знеструмлення окремих ділянок є затримка трохи понад годину для шістьох поїздів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через атаку РФ
28 листопада, 09:41
23 листопада та 25 листопада українські військові вдарили по РФ ракетами Atacms
Міноборони РФ визнало ураження ракетами Atacms аеродрому та ППО на Курщині
26 листопада, 16:45
Очільник України зазначив, що інформаційне нагнітання та панічні повідомлення тільки допомагають Росії у війні
Зеленський прокоментував чутки про загрозу масованої російської атаки 20 листопада
20 листопада, 20:44
ЗСУ вперше завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms
Reuters повідомив деталі першої української атаки ракетами Atacms углиб Росії
19 листопада, 21:48
«Удари далекобійною зброєю – узгоджена ісорія...»
Далекобійні удари по Росії, або Колективне знущання над Путіним
18 листопада, 13:54
Світові лідери відреагували на дозвіл бити по РФ
«Єдина мова, яку розуміє Путін»: як світові лідери реагують на дозвіл бити по території РФ
18 листопада, 00:37
Від самого ранку комунальні служби ліквідовують наслідки дронової атаки по Миколаєву
У Миколаєві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки РФ
11 листопада, 15:20
Росіяни пgоцілили по обʼєкту інфраструктури. Попередньо, поранено двоє людей
Росіяни поцілили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі: шестеро загиблих, є поранені
5 листопада, 11:40
У Київському районі Харкова удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків
Вночі РФ вдарила по Харкову, постраждали дві жінки
5 листопада, 08:32

Події в Україні

Нічна атака дронів на Тернопільщину: рятувальники показали наслідки
Нічна атака дронів на Тернопільщину: рятувальники показали наслідки
У Херсоні внаслідок російського обстрілу автобуса загинула волонтерка (відео)
У Херсоні внаслідок російського обстрілу автобуса загинула волонтерка (відео)
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Окупанти просунулися в чотирьох населених пунктах на фронті – DeepState
Окупанти просунулися в чотирьох населених пунктах на фронті – DeepState
Повітряна тривога в Києві тривала пів години
Повітряна тривога в Києві тривала пів години
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
29K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
14K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
8323
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
7201
«Такого не зазнавала жодна країна світу». Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua