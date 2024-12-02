У Херсоні внаслідок російського обстрілу автобуса загинула волонтерка (відео)

У мережі з'явилося відео падіння вибухівки на автобус у Херсоні

Учора в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці 1 грудня російські загарбники скинули вибухівку з дрона. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!», – написав Прокудін у своєму телеграм-каналі.

У мережі з'явилося відео падіння вибухівки на автобус, у якому була, зокрема, Римма Бараненко.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу автобуса загинула місцева волонтерка Римма Бараненко, – очільник ОВА Олександр Прокудін. pic.twitter.com/unLiSSGl40 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 2, 2024

Нагадаємо, що від обстрілу автобуса в Херсоні троє людей загинули: дві жінки і чоловік. Восьмеро людей з пораненнями різних ступенів тяжкості потрапили лікарні.

До слова, у ніч проти понеділка, 2 грудня, українські захисники виявили і знешкодили в різний спосіб близько двох десятків ворожих безпілотників, які потенційно загрожували Києву.