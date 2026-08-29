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Ворожий дрон ударив по АЗС у Харкові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ворожий дрон ударив по АЗС у Харкові
Харків потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Приліт по АЗС стався у Шевченківському районі 

Увечері 29 серпня російський ударний безпілотник завдав удару по Шевченківському району Харкова. Про наслідки обстрілу повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, передає «Главком».

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання зафіксовано по території АЗС, розташованій безпосередньо біля багатоповерхового житлового будинку.

Унаслідок атаки на місці події спалахнула пожежа. Через ворожий удар 69-річна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес, медичні працівники надають їй усю необхідну допомогу.

Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки та уточнюють деталі щодо можливих руйнувань.

Раніше російські війська завдали удару по автозаправній станції у Слобідському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про удар Синєгубов оприлюднив близько 17:00. Тоді він зазначив, що на місці влучання виникла пожежа, а інформації про постраждалих ще не надходило. Уже за кілька хвилин стало відомо про загиблу людину та одного постраждалого. Пізніше кількість поранених зросла до двох, а згодом – до п'яти.

Це не перша атака російських військ на Харків та його цивільну інфраструктуру останнім часом. Уранці 28 серпня росіяни також атакували торговельний центр у Київському районі міста. Там після влучання виникла пожежа, яку рятувальники згодом ліквідували. Російські війська регулярно застосовують по Харкову ударні безпілотники, атакуючи цивільну та критичну інфраструктуру міста.

Варто нагадати, що російські окупанти атакували торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару загинув чоловік. Останніми днями російські війська неодноразово атакували торговельні центри в різних регіонах України. 26 серпня окупанти двічі вдарили безпілотниками по триповерховому торговому центру в центрі Лозової на Харківщині. Тоді постраждали десятеро людей.

Теги: Харків Ігор Терехов Олег Синєгубов АЗС

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