НМТ-2027 можуть оновити: Міносвіти розкрило перші деталі

У відомстві розглядають можливість перескладання тесту та обговорюють формат завдань з математики

Математика залишиться обов’язковою частиною НМТ, а МОН розглядає можливість зробити тестування гнучкішим та передбачити його перескладання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на РБК-Україна, яке отримало коментар від пресслужби Міністерства освіти і науки.

Міністерство освіти і науки опрацьовує можливі зміни до формату національного мультипредметного тесту. Зокрема, у відомстві розглядають можливість зробити складання НМТ гнучкішим та передбачити можливість перескладання тесту.

Водночас математика залишиться обов'язковою частиною єдиного національного мультипредметного тесту. У МОН наголосили, що питання щодо її ролі у формуванні підсумкової оцінки та складності завдань ще обговорюються.

«Математика залишиться частиною єдиного національного мультипредметного тесту. Питання, що стосуються обсягу математики у формуванні єдиної оцінки та складності завдань, їх верифікації – обговорюються», – повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Щодо можливого оновлення самого формату НМТ, у відомстві зазначили, що працюють над цим питанням відповідно до доручення президента Володимира Зеленського.

«МОН розглядає можливість зробити процес складання тесту гнучкішим з метою зменшення стресу для вступників, а також передбачити можливість перескладання тесту», – повідомили у міністерстві.

У МОН додали, що проведення НМТ можуть оптимізувати з урахуванням воєнного стану та безпекової ситуації. Водночас конкретних готових рішень щодо нового формату тестування поки немає.

Раніше «Главком» писав, в червні 2026 року група з 50 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну формату НМТ-2027 на період дії воєнного стану.

Ініціатори пропонують скоротити кількість обов’язкових предметів із трьох до двох. За запропонованою формулою вступники складатимуть українську мову та історію України, а третій предмет обиратимуть самостійно. Математику пропонують вилучити з переліку обов’язкових, але залишити можливість складати її для вступу, зокрема на технічні та інженерні спеціальності.

Також «Главком» повідомляв, що міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час всеукраїнської освітньої конференції «Серпнева-2026 – Освіта справа кожного» виступив за збереження математики серед обов’язкових предметів НМТ.