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Умєров назвав країну, яка фінансуватиме виробництво українських далекобійних дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Умєров назвав країну, яка фінансуватиме виробництво українських далекобійних дронів
Умєров подякував Швеції за незмінну підтримку, яка допомагає наближати спільну перемогу
фото: Рустем Умєров, Facebook

За словами Умєрова, «це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу»

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за «данською моделлю». Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив за результатом зустрічі зі своїм колегою Полом Йонсоном під час робочого візиту до Швеції.

За словами Умєрова, «це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу».

Міністри оборони також обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.

Умєров підкреслив, що обидві країни працюють над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам українських захисників і захисниць.

«Окремий фокус – оснащення наших бригад. Фіналізуємо домовленості з нашими нордичними партнерами», – зауважив міністр. 

Умєров подякував Швеції за незмінну підтримку, яка допомагає наближати спільну перемогу. 

Нагадаємо, у Данії відбулась перша зустріч у межах формату Північна група-Україна, який об’єднує 12 держав Європи та покликаний сприяти розвитку оборонної співпраці. До формату Північна група-Україна увійшли нордичні держави (Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), країни Балтії, а також Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Польща. За словами Умєрова, на зустрічі очільники міністерств оборони держав-учасниць обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та «як разом їх забезпечити максимально швидко».

До слова, західні союзники відповідно до пакетів військової допомоги збільшили постачання зброї Україні, зокрема це стосується артилерії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з військовим керівництвом.

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Теги: міністр Рустем Умєров Швеція

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