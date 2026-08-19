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ДТП, про яку говорила Україна: майже на тому ж місці знову смертельна аварія

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП, про яку говорила Україна: майже на тому ж місці знову смертельна аварія
Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі у Києві. 19 серпня 2026 року
фото: Прокуратура України

Локації двох резонансних ДТП розділяють близько 500 метрів

Смертельна аварія з наїздом Volkswagen на зупинку громадського транспорту, яка сталася сьогодні на Чоколівському бульварі, відбулася фактично на тому ж відрізку Солом’янського району, де нещодавно сталася інша масштабна трагедія. Локації двох резонансних ДТП розділяють лише близько 500 метрів. Про це повідомляє «Главком».

На сервісі Google Maps видно «червону» зону та масштабні затори: через оформлення автотрощі рух Чоколівським бульваром у напрямку вулиці Вадима Гетьмана й досі суттєво ускладнений
На сервісі Google Maps видно «червону» зону та масштабні затори: через оформлення автотрощі рух Чоколівським бульваром у напрямку вулиці Вадима Гетьмана й досі суттєво ускладнений
скриншот

 

Йдеться про моторошну автотрощу, яка сколихнула Київ 5 червня 2026 року. Поліція офіційно зафіксувала червневу ДТП на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Проте кияни знають цю локацію як єдиний великий вузол біля Караваєвих Дач, де вулиця Вадима Гетьмана переходить у Чоколівський бульвар, а поруч прилягають вулиці Уманська та Світличного. Тоді автомобіль на шаленій швидкості втратив керування та влетів прямо в підземний пішохідний перехід. Наслідки тієї аварії виявилися катастрофічними – загинули четверо людей.

Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва 5 червня 2026 року
Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва 5 червня 2026 року
фото: ДСНС України

Сьогоднішня ж трагедія на Чоколівському бульварі розгорталася за схожим та не менш моторошним сценарієм: висока швидкість, маневрування у смузі громадського транспорту, зіткнення з маршруткою та подальший таран зупинки з людьми.

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Така концентрація важких аварій на одній ділянці автошляху вкотре піднімає питання не лише суворої відповідальності водіїв за швидкісний режим, а й безпеки інфраструктури та пішохідних зон вздовж жвавого Чоколівського бульвару.

Що відомо про ДТП 5 червня 2026 року

5 червня, у Солом’янському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя чотирьох людей. За даними поліції Києва, аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

ДТП, про яку говорила Україна: майже на тому ж місці знову смертельна аварія фото 1
фото: ДСНС

Внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми. Рятувальники повідомили, що водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля. За допомогою спеціального інструмента чоловіка деблокували та передали його медикам. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

ДТП, про яку говорила Україна: майже на тому ж місці знову смертельна аварія фото 2
ДТП, про яку говорила Україна: майже на тому ж місці знову смертельна аварія фото 3

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На Чоколівському бульварі легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

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Теги: Київ ДТП

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