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Дощ заливав пасажирів: патрульні оштрафували водія через несправність маршрутки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дощ заливав пасажирів: патрульні оштрафували водія через несправність маршрутки
Подальша експлуатації транспортного засобу заборонена, допоки не будуть усунені несправності
скриншот відео

У мережі ширилося відео, де під час руху, з даху в салон затікала дощова вода

У Києві водія маршрутки притягнули до адміністративної відповідальності за те, що перевозив пасажирів несправним транспортним засобом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліції столиці.

У мережі ширилося відео, де у Святошинському районі водій маршрутки з технічною несправністю перевозив пасажирів. Під час руху з даху в салон затікала дощова вода.

Інспектори відділу контролю на автомобільному транспорті встановили та розшукали водія. Йому роз'яснили, що подальша експлуатації транспортного засобу заборонена, допоки не будуть усунені несправності.

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Також на чоловіку винесли постанову за ч. 2 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортним засобом, що має технічні несправності. Санкція передбачає штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 170 гривень.

Нагадаємо, протягом 2022–2026 років комунальне підприємство «Київпастранс» отримало десятки нових автобусів, трамваїв і тролейбусів у межах кількох великих закупівель. Наймасштабніше оновлення рухомого складу відбулося за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди зникли «Богдани»? Який транспорт купує Київ під час війни і хто на цьому заробляє». Ідеться про 85 низькопідлогових автобусів Isuzu Citiport 12 турецького виробництва. Загальна вартість закупівлі разом із супутніми послугами склала 18,6 млн євро.

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Теги: штраф поліція громадський транспорт Київ

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