Дощ заливав пасажирів: патрульні оштрафували водія через несправність маршрутки

У мережі ширилося відео, де під час руху, з даху в салон затікала дощова вода

У Києві водія маршрутки притягнули до адміністративної відповідальності за те, що перевозив пасажирів несправним транспортним засобом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліції столиці.

У мережі ширилося відео, де у Святошинському районі водій маршрутки з технічною несправністю перевозив пасажирів. Під час руху з даху в салон затікала дощова вода.

Інспектори відділу контролю на автомобільному транспорті встановили та розшукали водія. Йому роз'яснили, що подальша експлуатації транспортного засобу заборонена, допоки не будуть усунені несправності.

Також на чоловіку винесли постанову за ч. 2 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортним засобом, що має технічні несправності. Санкція передбачає штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 170 гривень.

Нагадаємо, протягом 2022–2026 років комунальне підприємство «Київпастранс» отримало десятки нових автобусів, трамваїв і тролейбусів у межах кількох великих закупівель. Наймасштабніше оновлення рухомого складу відбулося за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди зникли «Богдани»? Який транспорт купує Київ під час війни і хто на цьому заробляє». Ідеться про 85 низькопідлогових автобусів Isuzu Citiport 12 турецького виробництва. Загальна вартість закупівлі разом із супутніми послугами склала 18,6 млн євро.