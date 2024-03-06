В Одесі пролунали вибухи

Голова ОВА закликав містян перебувати в укриттях

В Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Голова ОВА закликав містян перебувати в укриттях. «Одеса, негайно в укриття!» – написав Кіпер.

«В Одесі пролунав вибух», – йдеться у повідомленні suspilne.media.

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На даний момент в Україні тривога оголошена у кількох областях – Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 березня в Одесі пролунала серія потужних вибухів. У місті пролунало щонайменше три вибухи. Працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу через фіксацію ударних беспілотників ворога, які той запускав, зокрема, з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою.

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.