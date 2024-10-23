У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:51 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Як відомо, Сили оборони України вночі 23 жовтня збили 57 російських ударних безпілотників. Ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

До слова, у вересні 2024 року Російська Федерація запустила понад 1,3 тис. «Шахедів» по території України. Це стало найбільшою кількістю запущених БпЛА за місяць від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що у жовтні цифра запущених російських безпілотників збільшиться.