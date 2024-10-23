Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:51 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

Як відомо, Сили оборони України вночі 23 жовтня збили 57 російських ударних безпілотників. Ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

До слова, у вересні 2024 року Російська Федерація запустила понад 1,3 тис. «Шахедів» по території України. Це стало найбільшою кількістю запущених БпЛА за місяць від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що у жовтні цифра запущених російських безпілотників збільшиться.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Черкащині двічі пролунали вибухи
На Черкащині двічі пролунали вибухи
24 вересня, 05:34
Тривога в Києві
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
26 вересня, 07:23
Зеленський з командою повертається в Україну
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
28 вересня, 07:00
В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин
В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин
1 жовтня, 13:32
Депресія позначається на житті українців, які тимчасово перебувають на території Чехії
Українські біженці у Чехії страждають від депресії: дані дослідження
28 вересня, 06:33
У Києві лунають вибухи
У Києві лунають вибухи
3 жовтня, 03:01
Атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
Атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
6 жовтня, 07:18
Уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста
Пошкоджені покрівля супермаркету та територія дитсадка: фото наслідків обстрілу столиці
7 жовтня, 11:49
Будівля після атаки частково зруйнована
Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки
16 жовтня, 09:53

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Теракт в Анкарі, кредит G7 для України. Головне за 23 жовтня
Теракт в Анкарі, кредит G7 для України. Головне за 23 жовтня
Міноборони визначило, хто замінить Гладкого на посаді начштабу Сил безпілотних систем
Міноборони визначило, хто замінить Гладкого на посаді начштабу Сил безпілотних систем
Підприємства енергетики потребують посиленого захисту від пожеж, – експерт
Підприємства енергетики потребують посиленого захисту від пожеж, – експерт
Капітана Гладкого остаточно усунуто з посади начальника штабу Сил безпілотних систем
Капітана Гладкого остаточно усунуто з посади начальника штабу Сил безпілотних систем
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
323K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
180K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
81K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
20K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП

Новини

Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Сьогодні, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Сьогодні, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua