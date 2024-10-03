У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 20 хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 11:26 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. Об 11:46 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня Росія масовано атакувала Київщину ударними дронами. У регіоні результативно працювали сили протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, унаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина.