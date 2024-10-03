Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 20 хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 20 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 11:26 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. Об 11:46 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 20 хвилин фото 1

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня Росія масовано атакувала Київщину ударними дронами. У регіоні результативно працювали сили протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, унаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці збивають ворожі дрони
У Києві повітряна тривога тривала понад вісім годин: працювала ППО
5 вересня, 08:39
У Києві повітряна тривога триває вісім годин через атаку безпілотників
Атака дронів на столицю та Білорусь підняла в небо винищувачі: головне за ніч
5 вересня, 08:29
У Києві повітряна тривога тривала понад вісім годин через атаку дронів
Атака дронів на столицю: влада уточнила деталі
5 вересня, 09:23
На Київщині збивають ворожі безпілотники
У Київській області працює ППО
7 вересня, 02:25
У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
10 вересня, 05:50
В Одесі пролунав вибух: деталі
В Одесі пролунав вибух: деталі
13 вересня, 02:56
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)
14 вересня, 02:23
У Києві працюють сили ППО: що відомо
У Києві працюють сили ППО: що відомо
16 вересня, 02:03
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
18 вересня, 02:59

Події в Україні

У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 20 хвилин
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 20 хвилин
«Укренерго» запроваджувало аварійні відключення світла у двох областях
«Укренерго» запроваджувало аварійні відключення світла у двох областях
Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень
Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень
Українські воїни зупинили наступ ворога під Покровськом
Українські воїни зупинили наступ ворога під Покровськом
Сили оборони уразили ракетами Atacms російську радіолокаційну станцію «Небо-М»
Сили оборони уразили ракетами Atacms російську радіолокаційну станцію «Небо-М»
Задимленість у Сумах: влада назвала причину
Задимленість у Сумах: влада назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3280
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
2261
Мустафа Найєм знайшов нову роботу
1114
НАТО в обмін на території?
1029
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph

Новини

Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Сьогодні, 04:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua