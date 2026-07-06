Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття.

У Києві та низці областей України вночі 6 липня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики та крилатих ракет типу «Калібр» з моря. Крім того, Повітряні сили підтвердили пуск ракет з бортів Ту-95МС та Ту-160!

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.  

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1594-й день повномасштабної війни

Читайте також:

Теги: укриття населення тривога небезпека ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по центру Краматорська
Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі
4 липня, 22:59
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
28 червня, 03:11
У кількох видах дитячих іграшок зафіксували перевищення вмісту токсичних кадмію та свинцю
В Україні виявлені небезпечні іграшки, які можуть загрожувати здоров'ю дітей
25 червня, 23:05
Росія вдарила ракетами
Росія атакувала Полтавщину: є постраждалі
20 червня, 22:47
Екіпажі швидкої неодноразово потрапляли під обстріл, прямуючи на виклик. На фото – пошкоджена автівка внаслідок обстрілу 16 квітня 2026 року
Пораненому в живіт киянину на «103» порадили чекати відбою: подробиці скандалу
17 червня, 13:00
Поліція оглядає безпілотник, якого хвилі викинули на узбережжя Туреччини, червень 2026 року
На пляжі в Туреччині знайшли безпілотник із бойовою частиною
16 червня, 01:17

Події в Україні

Балістична атака на Київ: у місті пролунали вибухи
Балістична атака на Київ: у місті пролунали вибухи
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
201 бій за добу: лінія фронту станом на 5 липня 2026
201 бій за добу: лінія фронту станом на 5 липня 2026
Окуповані території Херсонщини й Запоріжжя лишились без світла
Окуповані території Херсонщини й Запоріжжя лишились без світла
Кривавий удар РФ по Запоріжжю: більше десяти людей поранено, загинув поліцейській
Кривавий удар РФ по Запоріжжю: більше десяти людей поранено, загинув поліцейській
Зеленський розповів, що спонукає Росію продовжувати війну
Зеленський розповів, що спонукає Росію продовжувати війну

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua