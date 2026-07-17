У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття

У Києві та низці областей України вранці 17 липня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики з Брянська.

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1605-й день повномасштабної війни