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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України вранці 17 липня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики з Брянська.

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1605-й день повномасштабної війни

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Теги: небезпека населення тривога ракетна атака

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